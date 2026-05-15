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Rubio Ñu vs. Nacional: Paso a paso
En La Arboleda chocan Rubio Ñu y Nacional desde las 17:00 por la jornada 21 del Apertura. No te pierdas el paso a paso del encuentro.
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En Santísima Trinidad hay promesa de lindo espectáculo.
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