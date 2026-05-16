16 may. 2026
Torneo Apertura

Guaraní vs. Ameliano: Paso a Paso

Guaraní enfrenta a Sportivo Ameliano en la continuidad de la fecha 21 del torneo Apertura.

Mayo 16, 2026 04:30 p. m. • 
Por Redacción D10
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Duelo que promete mucho.

Torneo Apertura Sportivo Ameliano Guaraní
Redacción D10
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