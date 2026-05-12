Frío y aburrido empate entre Cerro Porteño y Guaraní

Cerro Porteño y Guaraní no pasaron del empate sin goles, en la fría noche en Barrio Obrero, en el cierre de la fecha 20 del liquidado torneo Apertura de manera anticipada, que tiene a Olimpia como el campeón.

El juego fue aburrido de principio a fin en donde ambos equipos no tuvieron convicción para proponer protagonismo, cayendo en sucesivos errores, lo que desembocó en el que el juego sea paupérrimo, con un equipo Azulgrana amplio y sin conexión, y con un representativo Aborigen que careció de ideas y no trascendió en el campo.

NADA. En la complementaria el argumento fue similar a pesar de las variantes, con un equipo local que intentó presionar más, pero sin determinación, por lo que los minutos se hicieron largo, ante la total ausencia de nivel en ambos bandos, llevando el juego a un lógico empate.

La única novedad en el apático compromiso fue la presencia del portero de la Albirroja Roberto Fernández, que volvió a tener acción, apuntando a la Copa del Mundo.