25 mar. 2026
Selección Paraguaya

Grecia vs. Paraguay: A qué hora juegan y dónde ver en vivo

La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta este viernes a Grecia en amistoso. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el partido.

Marzo 25, 2026 12:17 p. m.
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Gastón Olveira, arquero de la Albirroja.

Foto: APF.

La Selección Paraguaya de Fútbol enfrenta este viernes desde las 16:00 a Grecia en compromiso amistoso, en el estadio Georgios Karaiskakis.

El partido comenzará a las 16:00 hora de Paraguay y lo transmitirá en vivo Tigo Sports. También lo podés escuchar por Radio Monumental 1080 AM y seguir en vivo por el streaming Equipo D10 a través del canal de YouTube de Última Hora.

Será la primera de las dos pruebas de la Albirroja en su gira por la fecha FIFA de marzo, ya que el martes enfrentará a Marruecos en Lens, Francia, desde las 15:00.

En cuanto al onceno que prepara Gustavo Alfaro, el mismo sería con: Gastón Olveira en el arco; mientras que Alan Benítez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en la defensa; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Lucas Romero y Miguel Almirón jugarían en la zona media; Julio Enciso y Antonio Sanabria estarían bien arriba.

El elenco albirrojo se prepara para la Copa del Mundo 2026, en la que debutará el 12 de junio ante Estados Unidos.

Albirroja Paraguay Grecia
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