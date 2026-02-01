Gran noticia: Fabián Balbuena volvió a jugar

El defensor paraguayo Fabián Balbuena arrancó de titular y completó los 90 minutos en el empate 1-1 entre Gremio y Juventude por el Campeonato Gaúcho en Brasil.

El zaguero de la Albirroja volvió a sumar minutos después de unos largos 5 meses, tras la lesión de fractura de peroné en el tobillo derecho que sufrió en agosto del año pasado.

De esta forma, la Selección Paraguaya que dirige Gustavo Alfaro recupera una pieza fundamental en el plantel.

Seguramente, para los amistosos de la fecha FIFA del mes de marzo, Balbuena será convocado y jugará por la Albirroja.

Su debut en el campeonato de Primera de Brasil podría darse este miércoles, ya que el Gremio, que había debutado con derrota ante Fluminense, recibe ahora al Botafogo desde las 21:30 horas.