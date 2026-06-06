06 jun. 2026
Selección Paraguaya

Gran ambiente para despedir a la Albirroja

En las inmediaciones del aeropuerto Silvio Pettirossi ya se vive una gran fiesta para despedir a la Selección Paraguaya que en horas más viajará para disputar la Copa del Mundo.

Junio 06, 2026 07:57 p. m. • 
Por Redacción D10
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Miles de hinchas esperan por la Selección Paraguaya.

La Albirroja parte con destino al aeropuerto Silvio Pettirossi a las 20:45 y en las inmediaciones del lugar ya se tiene alta presencia de público.

Es impresionante la cantidad de gente que se agolpó en ese sector de la ciudad de Luque para despedir a la Albirroja.

La Selección Paraguaya retorna a la Copa del Mundo luego de largos 16 años de espera. Hay una gran expectativa con lo que pueda realizar la querida Albirroja en tierras norteamericanas.

Paraguay debuta ante Estados Unidos el viernes 12 de junio a las 22:00. En la segunda fecha medirá a Turquía el sábado 20 de junio a las 00:00 y cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25 de junio a las 23:00.

La Albirroja se
Mucha gente para despedir a la Albirroja.

Albirroja Selección Paraguaya Copa del mundo
Redacción D10
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