Gral. Caballero (JLM) y el 12 de Junio (VH) en lo más alto de la tabla

General Caballero de Mallorquín y el 12 de Junio de Villa Hayes, ambos con 10 puntos, son líderes de la División Intermedia después de la culminación de la fecha 4.

Seis victorias y dos empates se registraron en el cuarto capítulo del Torneo de la División Intermedia y son dos los equipos lo que comienzan a sacar una leve ventaja en la tabla de clasificaciones.

Uno de ellos es el General Caballero de Juan León Mallorquín que superó por 2-0 a Tacuary FBC, en condición de visitante. Los goles fueron convertidos por Jorge Colmán y Miller Mareco, ambos en la primera fracción.

El otro, es el 12 de Junio de Villa Hayes que logró una importante victoria en condición de local, por 1-0 ante Encarnación FC. Héctor Lezcano a los 75', convirtió el único y definitivo gol para el Rayadito. De esta manera, ambos equipos llegaron a 10 puntos c/u y se mantienen invictos en la competencia. Al igual que Independiente de Campo Grande (8) y el Dpvo. Capiatá (6).

Mientras que los equipos del 3 de Noviembre y Tacuary hasta aquí son los más comprometidos en la clasificación. El equipo de barrio San Pablo, en la fecha 4, cayó por 1-0 ante Tembetary. En el caso del cuadro de Tacua, los mismos perdieron por 2-0 ante el Gral. Caballero mallorquino.

Recordemos que son 16 los protagonistas de la competencia de la Segunda División. Los dos mejores de la temporada 2026 accederán a la máxima categoría. Mientras que los últimos dos de la tabla descienden de categoría y el tercero de peor campaña según el promedio deberá jugar la promoción para mantener la categoría ante el campeón del Nacional B.