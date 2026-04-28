28 abr. 2026
Intermedia

Gral. Caballero (JLM) y el 12 de Junio (VH) en lo más alto de la tabla

General Caballero de Mallorquín y el 12 de Junio de Villa Hayes, ambos con 10 puntos, son líderes de la División Intermedia después de la culminación de la fecha 4.

Abril 28, 2026 08:00 p. m. • 
Por Redacción D10
Miller Mareco.jpg

Imparable. Miller Mareco fue uno de artilleros en la victoria del Rojo mallorquino ante Tacuary, por la fecha 4.

Gentileza/Facebook Gral. Caballero JLM

General Caballero de Mallorquín y el 12 de Junio de Villa Hayes, ambos con 10 puntos, son líderes de la División Intermedia después de la culminación de la fecha 4.
Seis victorias y dos empates se registraron en el cuarto capítulo del Torneo de la División Intermedia y son dos los equipos lo que comienzan a sacar una leve ventaja en la tabla de clasificaciones.

Uno de ellos es el General Caballero de Juan León Mallorquín que superó por 2-0 a Tacuary FBC, en condición de visitante. Los goles fueron convertidos por Jorge Colmán y Miller Mareco, ambos en la primera fracción.

El otro, es el 12 de Junio de Villa Hayes que logró una importante victoria en condición de local, por 1-0 ante Encarnación FC. Héctor Lezcano a los 75', convirtió el único y definitivo gol para el Rayadito. De esta manera, ambos equipos llegaron a 10 puntos c/u y se mantienen invictos en la competencia. Al igual que Independiente de Campo Grande (8) y el Dpvo. Capiatá (6).

Mientras que los equipos del 3 de Noviembre y Tacuary hasta aquí son los más comprometidos en la clasificación. El equipo de barrio San Pablo, en la fecha 4, cayó por 1-0 ante Tembetary. En el caso del cuadro de Tacua, los mismos perdieron por 2-0 ante el Gral. Caballero mallorquino.

Recordemos que son 16 los protagonistas de la competencia de la Segunda División. Los dos mejores de la temporada 2026 accederán a la máxima categoría. Mientras que los últimos dos de la tabla descienden de categoría y el tercero de peor campaña según el promedio deberá jugar la promoción para mantener la categoría ante el campeón del Nacional B.

General Caballero de JLM 12 de Junio APF Intermedia
Redacción D10
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