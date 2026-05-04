04 may. 2026
Intermedia

Victorias del puntero General y el Danzarín

En la continuidad de la fecha 5 de la Intermedia, General Caballero JLM venció por 4-2 a Independiente CG, en el estadio Ka’arendy para seguir en la punta del campeonato.

Mayo 04, 2026 06:53 a. m. • 
Por Redacción D10
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Líder. General Caballero (JLM) apunta a retornar a Primera.

Inde ganaba 2-0 con tantos de Dramane Diarra y Sergio Dietze, pero el local lo dio vuelta con anotaciones de César Castellano, Juan Martínez, Miller Mareco, de penal, y Guillermo Gill. Con este resultado, el Rojo Mallorquino llegó a 13 puntos y se mantiene en lo más alto, junto con el 12 de Junio de Villa Hayes.

En otro partido, Sol de América se impuso por 3-1 a Resistencia SC, en calidad de visitante. Los goles del Danzarín fueron convertidos por Sergio Bareiro, Ángel Aguayo y Jorge Benegas, mientras que Enzo Agüero había adelantado a los locales. Hoy se cierra la fecha con dos partidos: Fernando de la Mora vs. Atlético Tembetary (17:00) y Santaní vs. Benjamín Aceval (19:30).

Intermedia General Caballero de JLM Fútbol paraguayo
Redacción D10
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