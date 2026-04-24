La fecha 4 comienza hoy con dos partidos

A las 17:00, el 12 de Junio (foto) recibirá en el estadio Facundo de León Fossati a Encarnación, mientras que a las 19:30, Sol de América hará lo propio en el Luis Alfonso Giagni frente a Paraguarí. Mañana la agenda se llena de fútbol con los duelos entre Capiatá vs. Resistencia y Tacuary vs. General Caballero de Juan León Mallorquín, líder con siete unidades.

Ambos cotejos comenzarán a las 10:00 de la mañana. El domingo la fecha continúa con Independiente vs. Guaireña y Benjamín Aceval vs Fernando. El lunes cierran la jornada Tembetary vs. 3 de noviembre y Carapeguá vs. Santaní.