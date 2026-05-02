Empates en la continuidad de la fecha 5 en la Intermedia

La División Intermedia ofreció este sábado dos encuentros en la continuidad de la quinta jornada que inició este viernes. Los encuentros se desarrollaron en Asunción y Encarnación.

En los Jardines del Kelito, el 3 de Noviembre igualó 2-2 con Tacuary. Alcides Valdez y Santiago Salcedo hicieron los tantos para el elenco visitante, mientras que Rodrigo Arévalo y Marcos Riveros anotaron para el equipo del barrio San Pablo.

En el Villa Alegre, el Sportivo Carapeguá logró ponerse 0-2 arriba en el marcador por los tantos de Ángelo Cabrera y Jorge Quintana, pero en la recta final vino la reacción local que llegó a la paridad con el doblete de Enrique Balbuena.

La fecha 5 del torneo proseguirá este domingo con dos encuentros matutinos. Resistencia recibirá en el Tomás Began Correa al Sol de América, mientras que General Caballero de Juan León Mallorquín será local en el Ka`arendy frente a Independiente de Campo Grande. Ambos lances iniciarán a las 10.00.