01 may. 2026
Intermedia

12 de Junio de Villa Hayes gana y sigue firme arriba

El 12 de Junio venció a Paraguarí este viernes y momentáneamente es el único líder de la Intermedia 2026.

Mayo 01, 2026 03:34 p. m.
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Valioso triunfo del 12 de Junio.

Foto: APF.

La quinta fecha de la División Intermedia, segunda categoría del fútbol paraguayo, arrancó este viernes por la mañana con dos entretenidos compromisos.

12 de Junio de Villa Hayes logró un gran triunfo en condición de visitante ante Paraguarí Atlético Club por 1-0 que lo deja, de momento, como líder del campeonato.

El tanto de la victoria del equipo chaqueño lo anotó Héctor Lezcano a los 72 minutos desde el punto penal. De esta forma, el “12” alcanza los 13 puntos con 4 victorias en 5 juegos disputados. Por el lado del equipo de Paraguarí sigue con 4 unidades.

En el otro partido, Guaireña FC derrotó por 3-1 a Deportivo Capiatá, en el estadio Parque del Guairá en Villarrica.

Jorge Benítez había adelantado a la visita en el tanteador, pero el local dio vuelta y con tantos de Cristian Paredes, Agustín Múñoz y Aarón Monges terminó sumando de a tres en su reducto. Con esto, el albiceleste de Villarrica llega a 6 puntos, y el conjunto escobero se mantiene con 6 unidades.

POSICIONES

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Intermedia 12 de Junio
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