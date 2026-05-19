General Caballero pinta de rojo la cima de la Intermedia

El local se impuso con un un doblete de Jorge Colmán y un tanto de Néstor Gómez, mientras Sergio Bareiro y Gerardo Kovacs descontaron para el Unicolor de Villa Elisa.

En la octava fecha del campeonato, los dirigidos por Humberto Ovelar visitarán a Resistencia SC, en el estadio Tomás Beggan Correa, el jueves 21 de mayo, a partir de las 20:00, y los comandados por Héctor Marecos recibirán a 3 de Noviembre, en el Luis Alfonso Giagni, el miércoles 20 de mayo, desde las 17:00.

En otro juego de la jornada dominguera, Paraguarí Atlético superó por 1-0 al Sportivo Carapeguá en la primera edición del derbi departamental en la División Intermedia. El tanto de la victoria para el equipo rojo lo hizo Roland Escobar sobre los 30 minutos. En la siguiente fecha, Paraguarí visitará a Guaireña, el miércoles 20 a partir de las 10:00. Carapeguá irá al Isidro Rousillón de Villa Hayes para medirse ante Benjamín Aceval, el jueves, a las 17:00.

Las principales posiciones: General Caballero lidera con 16 unidades, el 12 de Junio, tiene el mismo puntaje, y Aceval es tercero con 14.