19 may. 2026
Intermedia

General Caballero pinta de rojo la cima de la Intermedia

El General Caballero de Juan León Mallorquín derrotó por 3-2 a Sol de América, en el Ka´arendy, y trepó a la cima de la competencia al cierre de la séptima fecha de Intermedia.

Mayo 19, 2026 10:17 a. m. • 
Por Redacción D10
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El local se impuso con un un doblete de Jorge Colmán y un tanto de Néstor Gómez, mientras Sergio Bareiro y Gerardo Kovacs descontaron para el Unicolor de Villa Elisa.

En la octava fecha del campeonato, los dirigidos por Humberto Ovelar visitarán a Resistencia SC, en el estadio Tomás Beggan Correa, el jueves 21 de mayo, a partir de las 20:00, y los comandados por Héctor Marecos recibirán a 3 de Noviembre, en el Luis Alfonso Giagni, el miércoles 20 de mayo, desde las 17:00.

En otro juego de la jornada dominguera, Paraguarí Atlético superó por 1-0 al Sportivo Carapeguá en la primera edición del derbi departamental en la División Intermedia. El tanto de la victoria para el equipo rojo lo hizo Roland Escobar sobre los 30 minutos. En la siguiente fecha, Paraguarí visitará a Guaireña, el miércoles 20 a partir de las 10:00. Carapeguá irá al Isidro Rousillón de Villa Hayes para medirse ante Benjamín Aceval, el jueves, a las 17:00.

Las principales posiciones: General Caballero lidera con 16 unidades, el 12 de Junio, tiene el mismo puntaje, y Aceval es tercero con 14.

Intermedia General Caballero de JLM Fútbol paraguayo
Redacción D10
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