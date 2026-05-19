19 may. 2026
Intermedia

Capiatá triunfa en el inicio de la fecha 8

La fecha 8 de la División Intermedia inició este martes con dos encuentros.

Mayo 19, 2026 12:20 p. m. • 
Por Redacción D10
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El Escobero celebró sobre el final en la Intermedia.

Foto: @IntermediaAPF

Con dos encuentros se puso en marcha este martes el octavo capítulo del torneo de la segunda división del fútbol paraguayo. En uno de ellos, el Escobero se impuso 2-1 en su reducto ante el Prócer, mientras que en el barrio Mburicao hubo paridad 2-2 entre el Tacua y Encarnación.

En el estadio Erico Galeano, el Auriazul recibió al Fernando de la Mora del Barrio Palomar. Justo Figueredo abrió el marcador para el local, mientras que Luis Galeano estableció la igualdad transitoria. Cuando el lance se iba y de tiro penal, Henry Ojeda hizo la diferencia para el elenco capiateño.

En el otro compromiso, disputado en Los Jardines del Kelito, el lance comenzó favorable para Encarnación que logró ponerse 0-2 arriba por los tantos de Derlis Ortiz y Enrique Balbuena. Sin embargo, luego vino la reacción del Tacuary por los tantos de Junior Pineda y Martín Núñez para rescatar al menos el punto en condición de local.

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Redacción D10
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