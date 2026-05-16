16 may. 2026
Intermedia

Tembetary tumba Encarnación y Guaireña iguala ante Resistencia

Atlético Tembetary derrotó a Encarnación FC, mientras que hubo paridad entre Guaireña FC y Resistencia SC, en la continuidad de la fecha 7 de la Intermedia.

Mayo 16, 2026 05:24 p. m. • 
Por Redacción D10
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Se prende. Tembetary gana en el Sur y se ilusiona con retornar a Primera División.

APF

En la continuidad de la séptima fecha de la División Intermedia, este sábado Atlético Tembetary consiguió una valiosa victoria al superar a Encarnación FC, sumando tres puntos importantes para seguir escalando posiciones en el campeonato.

Por otra parte, en un duelo muy disputado, Guaireña FC y Resistencia SC no lograron sacarse diferencia e igualaron en un encuentro parejo.

Atlético Tembetary consiguió una victoria estratégica en su lucha por retornar a la Primera División, superando por 2-0 a Encarnación Fútbol Club en el estadio ueno Villa Alegre.

Los goles, de penal, de Diego Martínez a los 14 minutos. Con este tanto, Martínez es el máximo artillero de la categoría con seis goles. En la etapa complementaria, Jesús Cáceres amplió el marcador a los 75'.

Esta victoria pone a Tembetary con 13 puntos, a uno del escolta Benjamín Aceval y a tres del líder 12 de Junio VH. Mientras que el cuadro encarnaceno se mantiene en 7 unidades.

La próxima jornada, Encarnación FC visitará a Tacuary, el martes 19 de mayo, en el estadio Óscar Hugo Sosa, a partir de las 10:00; en tanto que el Rojiverde será local, el miércoles 20 de mayo, ante el 12 de Junio de Villa Hayes, en el estadio Erico Galeano, desde las 10:00.

Faltó el grito sagrado en Guairá

En el estadio Parque del Guairá, Guaireña FC y Resistencia SC empataron 0-0, en un partido con muchas emociones pero faltó la eficacia para desatar el grito sagrado.

Se puede destacar que Cristian Paredes del conjunto albiceleste tuvo en sus pies el gol, sin embargo malogró un penal; con esta paridad, los de Villarrica llegan a 8 puntos y el conjunto del Triángulo Rojo del barrio Ricardo Brugada suma 9 unidades en el clasificatorio.

Por la octava jornada del certamen, Guaireña FC recibirá a Paraguarí AC, el miércoles 20 de mayo, desde las 10:00, en el Parque del Guairá; y Resistencia SC se enfrentará a General Caballero JLM, en el Tomás Beggan Correa de la Chacarita, el jueves 21 de mayo, a partir de las 10:00.

Atractivos duelos para este domingo

Desde las 10:00. Paraguarí vs. Carapeguá en el estadio Enrique Soler, y General Caballero JLM vs. Sol de América, en el estadio Ka’arendy.

Tembetary Encarnación Guaireña Resistencia
Redacción D10
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