10 may. 2026
Intermedia

Benjamín y Capiatá sonríen en la Intermedia

Benjamín Aceval y Deportivo Capiatá lograron la victoria ante Encarnación y General Caballero, respectivamente, por la fecha 6 de la Intermedia.

Mayo 10, 2026 12:21 p. m. • 
Por Redacción D10
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Capiatá derrotó a General Caballero en condición de local.

Benjamín Aceval superó este domingo por 1-0 a Encarnación en condición de local y Deportivo Capiatá hizo lo propio ante General Caballero por 2-1.

Resultados de la fecha 6 de la Intermedia:

Resistencia 2-0 Paraguarí.

Carapeguá 1-3 12 de Junio.

Independiente 2-0 3 de Noviembre.

Tacuary 1-2 Fernando de la Mora.

Benjamín Aceval 1-0 Encarnación.

Capiatá 2-1 General Caballero.

Partidos para mañana lunes:

17:00 Tembetary vs. Santaní.

19:30 Sol de América vs. Guaireña.

Principales posiciones: 12 de Junio 16, General Caballero 13, Benjamín Aceval 11, Independiente 11, Carapeguá 10, Tembetary 9, Fernando de la Mora 9 y Capiatá 9.

Intermedia Benjamín Aceval Capiatá
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