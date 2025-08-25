Goles paraguayos en el fútbol del exterior

Fin de semana cargado de goles para los paraguayos en el fútbol internacional hemos tenido entre el sábado y el domingo.
En la jornada sabatina, Mauro Caballero anotó el solitario gol de su equipo el Águila que venció 1-0 a Zacatecoluca en el fútbol de El Salvador.
⚽️ Minuto 82: ¡GOOOL de ÁGUILA! 🦅
Golazooo de Mauro Caballero continúa con su racha goleadora
CD ÁGUILA 🦅 1- 0 ZACATECOLUCA FC🦉
Ayer domingo, en el fútbol de Portugal, el delantero Diego Duarte convirtió un tanto para el AVS Futebol, que empató 2-2 frente a Sporting Braga.
Diego Duarte completou a cambalhota no marcador ainda no primeiro tempo
El paraguayo Diego González también se hizo sentir para el Atlas que cayó derrotado por 4-2 ante América en el fútbol mexicano.
Gol de Diego González (Atlas FC) para desempatar 2-1 ante Club América
Mientras que Alex Cáceres se hizo sentir en el empate 2-2 con Bolívar en la Primera División de Bolivia.
Liga Profesional | Fecha 18
▪️Wilstermann 2 - 2 Bolívar
⚽ Cristhian Machado y Alex Cáceres anotaron los goles del aviador
⚽ Dorny Romero y Daniel Cataño marcaron los goles de la academia
📹: @MPSPORTS_BO pic.twitter.com/rGJE7NXYb0