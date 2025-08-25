25 ago. 2025
Paraguayos en el Exterior

Goles paraguayos en el fútbol del exterior

El fin de semana se tuvo activa participación goleadora de varios futbolistas paraguayos en el exterior.

Agosto 25, 2025 10:14 a. m. 
Por Redacción D10
GzH9TmtWgAABnT6.jpg

Mauro Caballero, delantero del Águila de El Salvador.

Fin de semana cargado de goles para los paraguayos en el fútbol internacional hemos tenido entre el sábado y el domingo.

En la jornada sabatina, Mauro Caballero anotó el solitario gol de su equipo el Águila que venció 1-0 a Zacatecoluca en el fútbol de El Salvador.

Ayer domingo, en el fútbol de Portugal, el delantero Diego Duarte convirtió un tanto para el AVS Futebol, que empató 2-2 frente a Sporting Braga.

El paraguayo Diego González también se hizo sentir para el Atlas que cayó derrotado por 4-2 ante América en el fútbol mexicano.

Mientras que Alex Cáceres se hizo sentir en el empate 2-2 con Bolívar en la Primera División de Bolivia.

Fútbol paraguayo Paraguayos en el exterior Fútbol
Redacción D10
