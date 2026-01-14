14 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Golazo de Gabriel Ávalos en la Serie Río de la Plata

El delantero paraguayo Gabriel Ávalos se hizo sentir para Independiente con un golazo en la victoria ante Everton de Chile por la Serie Río de la Plata.

Enero 14, 2026 07:16 a. m. • 
Por Redacción D10
20260114_070453.jpg

Gabriel Ávalos se saluda con Kevin Lomónaco.

Como parte de la Serie Río de la Plata, Independiente derrotó a Everton de Chile por 5-3 en un emocionante partido que tuvo un golazo del delantero paraguayo Gabriel Ávalos.

En medio de los rumores de una posible salida de Gabriel Ávalos de Independiente, el goleador hace su trabajo en busca de la definición de su futuro.

Al término del partido, Gabriel Ávalos conversó con la televisión como la figura del partido. “Buenas sensaciones y listo para afrontar lo que se viene”, resumió el paraguayo.

Se habla de un interés de Olimpia y de Libertad en el fútbol paraguayo. Así como también de un regreso a Argentinos Juniors, según reportes del vecino país.

Este miércoles, la Serie Río de la Plata tendrá dos nuevos amistosos de pretemporada.

Uno enfrentará al argentino Unión de Santa Fe con el peruano Alianza Lima y el otro pondrá cara a cara al argentino San Lorenzo con el colombiano Cúcuta Deportivo.

Gabriel Ávalos Independiente Everton
Redacción D10
