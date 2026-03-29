29 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Golazo de Óscar Romero en Argentina

VIDEO. El paraguayo Óscar Romero marcó un golazo de tiro libre para Huracán en la Copa Argentina.

Marzo 29, 2026 08:47 p. m.
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Óscar Romero festeja su tanto para Huracán.

Foto: Gentileza.

Huracán logró sellar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, tras vencer 2-1 a Olimpo de Bahía Blanca en la ronda de 64.

En el conjunto de Parque Patricios fue titular y autor del primero gol el paraguayo Óscar Romero.

El ex Cerro Porteño abrió la cuenta con un certero disparo de tiro libre, en el minuto 21. Lucas Blondel fue el autor del segundo tanto del Globo.

La actuación de Romero resultó fundamental para el andamiaje ofensivo del equipo. Más allá de su cuota goleadora, el paraguayo se adueñó de los tiempos del partido, pidiendo siempre la pelota y filtrando pases que rompieron las líneas defensivas de Olimpo.

Óscar Romero Huracán Copa Argentina
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