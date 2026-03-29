Golazo de Óscar Romero en Argentina

Huracán logró sellar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, tras vencer 2-1 a Olimpo de Bahía Blanca en la ronda de 64.

En el conjunto de Parque Patricios fue titular y autor del primero gol el paraguayo Óscar Romero.

El ex Cerro Porteño abrió la cuenta con un certero disparo de tiro libre, en el minuto 21. Lucas Blondel fue el autor del segundo tanto del Globo.

La actuación de Romero resultó fundamental para el andamiaje ofensivo del equipo. Más allá de su cuota goleadora, el paraguayo se adueñó de los tiempos del partido, pidiendo siempre la pelota y filtrando pases que rompieron las líneas defensivas de Olimpo.