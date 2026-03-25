25 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

El entrenador paraguayo que dirigirá en la Segunda de Perú

Celso Ayala fue anunciado oficialmente como nuevo adiestrador del Cajamarca de Perú.

Marzo 25, 2026 05:09 p. m. • 
Por Redacción D10
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Celso Ayala da indicaciones a un jugador de Independiente. Foto: Última Hora

El experimentado director técnico paraguayo, Celso Rafael Ayala, fue oficializado como el flamante estratega del FC Cajamarca, equipo que milita en la Liga 2 del fútbol peruano.

El “Chito”, referente histórico de la Selección Paraguaya y con una trayectoria consolidada en los banquillos, llega al conjunto cajamarquino con el firme objetivo de buscar el ascenso a la máxima categoría del país incaico.

La llegada de Ayala genera grandes expectativas en el medio peruano, donde ya conocen de su capacidad tras sus pasos previos por equipos de dicho país.

“De nacionalidad paraguaya y con una trayectoria marcada por la disciplina y la estrategia, el profesor Ayala asume desde hoy el liderazgo de nuestro primer equipo con el firme objetivo de llevar nuestros colores a lo más alto”, anunció en sus redes el conjunto cajamarquino.

Celso Ayala últimamente estuvo dirigiendo a River Plate de la segunda división paraguaya. No será su primera experiencia en el exterior, pues antes estuvo en Bolivia, donde fue adiestrador del Sport Boys Warnes e Independiente Petrolero.

Cajamarca está último en la tabla luego de ocho partidos, con cinco puntos, por lo que la misión del Chito no será fácil.

Celso Ayala Perú Fútbol Internacional
Redacción D10
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