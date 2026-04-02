Uglessich da a conocer la lista para el Conmebol Sub 17

El argentino Mariano Uglessich, seleccionador de la Selección Nacional Juvenil, dio a conocer este jueves la lista de 23 convocados para el Torneo Conmebol Sub 17, clasificatorio al Mundial de Qatar 2026.

Los 23 jugadores se encuentran concentrados en el CARDE, donde se movilizan con intensidad en los primeros días de la semana para luego centrarse en el torneo donde competirán cada dos días.

Solamente 24 horas separan del debut en una nueva competencia en esta categoría. La Albirroja se estrenará este viernes 3 de abril ante Ecuador, a las 20:00, en el CARFEM.

Representarán a la #Albirroja ⚪️🔴 en casa 🙌



Ellos son los convocados por Mariano Uglessich para la Selección Nacional Juvenil, que disputará el CONMEBOL Sub 17, clasificatorio al Mundial de Qatar 2026 🏆⚽️



¡Vamos con todo, Paraguay! 💪🇵🇾 pic.twitter.com/RPVbETUYkg — Selección Paraguaya (@Albirroja) April 2, 2026

Presión y esquema de juego

Este miércoles, los trabajos iniciaron en el gimnasio de menores con fuerza explosiva y activación en general. En campo continuaron con el calentamiento previo, realizando una rueda de pases con cambio de perfil y varias consignas.

La activación por parte de los entrenadores comenzó con Ernesto Cristaldo, ordenando sesiones de presión en espacio reducido buscando el juego asociado. La siguiente actividad se encargó Uglessich, en el que ensayó el esquema de juego a utilizar en el debut del viernes.

Cabe resaltar que la competencia organizada por la Conmebol tiene como sede nuestro país y los estadios en los que se jugarán son el CARFEM, de Ypané y el estadio del Sportivo Ameliano, en la ciudad de Villeta, recordando que Paraguay forma parte del Grupo A con Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay.