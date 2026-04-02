06 abr. 2026
Selección Paraguaya

Uglessich da a conocer la lista para el Conmebol Sub 17

Mariano Uglessich dio a conocer la lista de los convocados para el Conmebol Sub 17, que premia con boletos para el Mundial de Catar.

Abril 02, 2026 04:14 p. m. • 
Por Redacción D10
Mariano Uglessich.jpg

Mariano Uglessich y Ernesto Cristaldo observan la práctica de la Albirroja Sub 17.

Foto: Gentileza

El argentino Mariano Uglessich, seleccionador de la Selección Nacional Juvenil, dio a conocer este jueves la lista de 23 convocados para el Torneo Conmebol Sub 17, clasificatorio al Mundial de Qatar 2026.

Los 23 jugadores se encuentran concentrados en el CARDE, donde se movilizan con intensidad en los primeros días de la semana para luego centrarse en el torneo donde competirán cada dos días.

Solamente 24 horas separan del debut en una nueva competencia en esta categoría. La Albirroja se estrenará este viernes 3 de abril ante Ecuador, a las 20:00, en el CARFEM.

Presión y esquema de juego

Este miércoles, los trabajos iniciaron en el gimnasio de menores con fuerza explosiva y activación en general. En campo continuaron con el calentamiento previo, realizando una rueda de pases con cambio de perfil y varias consignas.

La activación por parte de los entrenadores comenzó con Ernesto Cristaldo, ordenando sesiones de presión en espacio reducido buscando el juego asociado. La siguiente actividad se encargó Uglessich, en el que ensayó el esquema de juego a utilizar en el debut del viernes.

Cabe resaltar que la competencia organizada por la Conmebol tiene como sede nuestro país y los estadios en los que se jugarán son el CARFEM, de Ypané y el estadio del Sportivo Ameliano, en la ciudad de Villeta, recordando que Paraguay forma parte del Grupo A con Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay.

Selección Paraguaya Mariano Uglessich Albirroja Sub 17
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Turquía
Selección Paraguaya
“Es un grupo muy parejo” dijo Alfaro sobre el Grupo B
Este martes, con la clasificación de Turquía, se completó el Grupo B de la Copa del Mundo donde está Paraguay. El seleccionador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, señaló que “es un grupo muy parejo”.
Marzo 31, 2026 07:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “Necesitamos la sintonía fina”
El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, sostuvo que el equipo necesita “la sintonía fina” para hacer una gran Copa del Mundo. Señaló algunos errores que faltan pulir, pero confía en corregirlos durante el tiempo de trabajo previo al torneo internacional.
Marzo 31, 2026 06:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección paraguaya
Selección Paraguaya
Paraguay sufre una caída con sensaciones positivas
Paraguay cayó por 2-1 ante Marruecos en el segundo amistoso por la fecha FIFA. Si bien la Albirroja perdió, el partido dejó varios puntos favorables para el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro de cara a la Copa del Mundo.
Marzo 31, 2026 05:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Orlando Gill
Selección Paraguaya
Paraguay tiene a sus 11 leones
La Selección Paraguaya de Fútbol ya tiene equipo confirmado para el juego frente a Marruecos, que será el último encuentro albirrojo por esta fecha FIFA.
Marzo 31, 2026 02:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Árbitro.jpg
Selección Paraguaya
Eric Wattellier dirigirá Paraguay vs. Marruecos
El francés Eric Wattellier junto a sus compatriotas serán los responsables de impartir justicia desde las 15:00 entre el seleccionado albirrojo y el marroquí. Wattellier conoce del fútbol de Francia a Julio Enciso y Achraf Hakimi, ambos de la Ligue 1.
Marzo 30, 2026 05:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Selección Paraguaya
Selección Paraguaya
Marruecos vs. Paraguay: A qué hora juegan y dónde ver en vivo
La Selección Paraguaya choca este martes contra Marruecos en el segundo amistoso de esta fecha FIFA. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo el partido.
Marzo 30, 2026 03:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más