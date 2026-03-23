23 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Orlando Gill tiene nuevo técnico en San Lorenzo de Almagro

El San Lorenzo de Argentina confirmó que Gustavo Álvarez estará desde este lunes al frente del equipo como su nuevo entrenador, tras la salida el pasado martes de Damián Ayude.

Marzo 23, 2026 11:41 a. m.
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Orlando Gill, arquero de la Albirroja.

Foto: Gentileza

El ‘Ciclón’ informó en un comunicado que Álvarez dirigirá este lunes el entrenamiento del plantel y mañana, martes, será presentado oficialmente en una rueda de prensa.

El entrenador argentino, de 53 años, debutará el miércoles en el partido de San Lorenzo ante Deportivo Riestra.

El club destacó que Álvarez “llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano”, que incluye el campeonato de la Primera División de Chile en 2023 con Huachipato, título que le valió el acceso a Copa Libertadores.

Álvarez también tuvo un destacado ciclo en Universidad de Chile, con el triunfo de la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El martes pasado, San Lorenzo despidió a Damián Ayude, tras una dura derrota 2-5 como local ante el Defensa y Justicia en el torneo Apertura.

En total, Ayude estuvo frente al equipo en 29 encuentros, que dejaron un palmarés de diez triunfos, diez empates y nueve derrotas.

San Lorenzo atraviesa una grave crisis institucional, signada por las deudas por traspasos, impagos, inhibiciones judiciales y la destitución de su último presidente electo por los socios del club, Marcelo Moretti, por denuncias de corrupción. EFE

Orlando Gill San Lorenzo de Almagro Argentina
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