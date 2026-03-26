26 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Ronaldo Martínez no se preocupa por falta de gol

El delantero paraguayo de Talleres de Córdoba, Ronaldo Martínez se refirió a la sequía goleadora que lo afecta en las última semanas en el fútbol argentino.

Marzo 26, 2026 04:20 p. m. • 
Por Redacción D10
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Debut y gol de Ronaldo Martínez en Talleres.

Foto: Gentileza

El delantero paraguayo Ronaldo Martínez, quien no fue tenido en cuenta por el entrenador Gustavo Alfaro para los dos amistosos de la Albirroja, habló de su sequía goleadora en Talleres, a donde llegó en enero pasado procedente de Platense, donde fue goleador y campeón.

El ex Resistencia se mostró tranquilo ante este momento que lleva sin anotar, aclarando que sigue teniendo confianza en que los goles llegarán y que el trabajo colectivo es siempre lo principal.

Hizo una comparación entre la forma de jugar que tuvo en Platense y el de ahora: “Allí llegaban más conmigo y encontraba más pelotas en el área. Ahora creo espacios para que otro llegue, pero el equipo está en crecimiento”, reconoció Martínez.

Ronaldo Martínez Talleres Fútbol Argentino
Redacción D10
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