23 mar. 2026
Paraguayos en el Exterior

Histórico: El primer paraguayo goleador en Inglaterra

Diego Gómez terminó siendo este fin de semana el goleador de la Carabao Cup, la famosa Copa de la Liga de Inglaterra.

Marzo 23, 2026 05:10 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego Gómez

Diego Gómez celebra un gol con las Gaviotas.

Foto: Gentileza - Brighton

Diego Gómez escribió una página inédita para el deporte paraguayo, luego de consagrarse como el primer paraguayo en la historia en terminar como máximo goleador de un torneo oficial en Inglaterra.

Tras la finalización de la Carabao Cup 2025/26 este domingo (con Manchester City consagrándose), el mediocampista del Brighton & Hove Albion se adjudicó la “Bota de Oro” del certamen con un total de 5 goles, superando a figuras de renombre mundial como Alejandro Garnacho del Chelsea y las estrellas del Manchester City.

El camino hacia este récord histórico estuvo marcado por una actuación que ya forma parte de la mitología de las “Gaviotas”. En la tercera ronda del torneo, Gómez protagonizó una tarde de ensueño al anotar un “póker(cuatro goles) en la victoria por 6-0 contra el Barnsley, convirtiéndose además en el primer jugador del club en lograr tal hazaña en casi dos décadas.

Hizo goles disparando de media distancia y voleas espectaculares, demostrando que el joven de San Juan Bautista posee una pegada privilegiada que ya lo ha convertido en un cobrado de falta habitual en su equipo.

Este éxito en territorio británico es la consolidación de una carrera meteórica que despegó tras su paso por el Inter Miami junto a Lionel Messi y su capitanía en la selección paraguaya Sub 23. A sus 22 años, Diego Gómez no solo se adaptó con asombrosa rapidez al rigor físico y técnico de Inglaterra, sino que demostró la jerarquía necesaria para ser determinante en momentos clave.

Diego Gómez Brighton Copa de la Liga de Inglaterra
Redacción D10
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