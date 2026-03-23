Adam Bareiro recibe elogios de su compañero

El delantero paraguayo de Boca Juniors, Adam Bareiro, volvió al gol con la camiseta xeinexe este fin de semana, siendo otra vez una de las figuras de su equipo en la victoria 2-0 sobre Instituto.

Tras el triunfo, el compañero del Zorrito en el ataque de Boca, el uruguayo Miguel Merentiel, tuvo palabras de elogio para el delantero guaraní, quien a pesar de que no fue convocado por la Albirroja mete presión para lo que queda hasta llegar al Mundial.

“Se merecía el gol“, dijo Merentiel a propósito del tanto de Bareiro. “Estamos muy contentos por él. Hace un esfuerzo enorme por el equipo y hoy (por ayer) le llegó el gol. Muy felices por eso“, agregó.

Por su parte, el mismo Bareiro se mostró contento por sacarse el peso de contar con situaciones y no haber marcado en las jornadas anteriores.

“Venimos haciendo las cosas bien, todo lo que Boca juegue está exigido a ganar”, aseguró el Olimpia y Nacional. Sobre su gol, el jugador dijo: “Es algo muy lindo. Se me dio con la victoria. La verdad que nosotros no sentimos así, Boca tiene que ganar todos los partidos, el club demanda eso”.