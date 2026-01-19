19 ene. 2026
Gol de Alex Arce en la Copa Argentina

VIDEO. El delantero paraguayo Alex Arce anotó un gol para Independiente Rivadavia en la Copa Argentina.

Enero 19, 2026
Rivadavia, último campeón de la Copa Argentina, inauguró este domingo la edición 2026 de la competencia con un triunfo por 2-0 sobre Estudiantes de Caseros, mientras que Lanús, campeón de la última Copa Sudamericana, se impuso en segundo turno por 4-1 sobre Sarmiento de La Banda.

El campeón, que al consagrarse en noviembre pasado a expensas de Argentinos Juniors consiguió el primer título de su historia, fue claro dominador y marcó la diferencia desde el comienzo del partido.

Los goles los anotaron el internacional paraguayo Alex Arce, autor de un tanto en la final de la edición pasada, y el mediocampista argentino Gonzalo Ríos, que regresó este año al club de Mendoza tras disputar la última temporada a préstamo en Banfield.

El duelo de este domingo ante Estudiantes, que milita en la segunda categoría del fútbol argentino, marcó el debut de algunos de los fichajes de Independiente Rivadavia de cara a la temporada 2026, en la que participará de la Copa Libertadores.

Entre ellos destacaron el paraguayo José Florentín, proveniente de Central Córdoba y de buen desempeño en el centro del campo, y el lateral izquierdo Juan Elordi, que llegó a préstamo desde Racing Club y fue clave con una asistencia.

El segundo duelo de la jornada fue el choque entre Lanús y el humilde Sarmiento de La Banda, que milita en la tercera categoría del fútbol argentino.

El Granate tardó en abrir el marcador y recién se puso en ventaja sobre el final de la primera mitad gracias a un gol de penal de Marcelino Moreno.

Tras un tanto de Alfredo Roldán que marcó el empate transitorio, Lanús se volvió a poner en ventaja gracias al centrodelantero y goleador del equipo, Rodrigo Castillo, y luego Moreno amplió la diferencia con su segundo gol de la noche.

El cuarto fue un gol en propia meta del zaguero Guillermo Guzmán a pocos minutos del final.

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino, que renovó este mes su contrato por un año más tras consagrarse en la Sudamericana y conseguir el pase a la Libertadores, contaron con casi el mismo equipo de la temporada pasada, con la incorporación del lateral derecho Tomás Guidara, proveniente de Vélez Sarsfield.

También hizo su debut el centrocampista chileno Matías Sepúlveda, llegado este mes desde la Universidad de Chile.

La Copa Argentina, que comienza en la fase de 32vos de final, continuará este lunes con el duelo entre Estudiantes de La Plata e Ituzaingó.

Luego será el turno del subcampeón, Argentinos Juniors, que enfrentará el miércoles a Ferrocarril Midland. EFE

