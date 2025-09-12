12 sept. 2025
Cerro Porteño

Gatito Fernández y la idea de terminar el torneo y buscar nuevos horizontes

Roberto Gatito Fernández confesó que recibió una oferta de Arabia Saudita pero por respeto a Cerro Porteño se postergó hasta fin de año su salida del Ciclón.

Septiembre 12, 2025 01:30 p. m. • 
Por Redacción D10
G0Cc_LaWEAAkMbx.jpg

Roberto Gatito Fernández, portero titular de la Selección Paraguaya.

@Albirroja

Roberto Gatito Fernández charló en exclusiva con Fútbol a lo Grande este viernes al mediodía hablando de su actualidad con la clasificación de la Albirroja a la Copa del Mundo y la oferta que le llegó del fútbol árabe.

Consultado sobre la propuesta que le llegó de Arabia, el Gatito brindó detalles. “Todavía no se cerró del todo, actualmente soy jugador de Cerro y tendría que ser buena para el club. La intención es en diciembre poder salir sin ninguna traba”, reconoció.

Siguiendo con la misma línea, Gatito indicó: “Es un equipo de Arabia Saudita, la oferta era muy buena para mí, un contrato muy bueno y tendría la oportunidad de sumar minutos”, aclaró.

El portero de la Albirroja indicó que la idea del club era la de no venderlo en este mercado de pases. “Por respeto al club y al grupo, mejor terminar bien este torneo y luego buscar nuevos horizontes”, subrayó.

El Gatito reveló que esta decisión de dejar Cerro a fin de año es con miras a la Copa del Mundo ya que en el Ciclón el titular es Alexis Martín Arias. “Todos saben mi intención de tener minutos, la idea es llegar de la mejor manera al Mundial, principalmente por ese motivo tengo que salir de Cerro”, cerró.

Gatito Fernández Cerro Porteño Arabia Saudita
Redacción D10
Más contenido de esta sección
libertad vs cerro porteño_06_62793156.jpg
Cerro Porteño
Diego Martínez, conforme con el empate ante Libertad
Diego Martínez, técnico de Cerro Porteño, manifestó que la paridad con Libertad sirve por el peso que tiene el conjunto gumarelo.
Septiembre 01, 2025 09:47 a. m.
 · 
Redacción D10
GzeejZMWoAAzbFS.jpg
Cerro Porteño
Mentalizados en la lucha
Cerro Porteño trabaja de cara a su compromiso ante Libertad, que será este domingo en La Huerta desde las 16:00.
Agosto 30, 2025 10:08 a. m.
 · 
Redacción D10
GzY1oXRX0AEae0I.jpeg
Cerro Porteño
Apuntando al Gumarelo
Cerro Porteño se prepara para visitar a Libertad, este domingo 31 en La Huerta de Tuyucuá, desde las 16:00, por la fecha 10 del torneo Clausura 2025.
Agosto 29, 2025 06:49 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-24 at 8.34.55 PM.jpeg
Cerro Porteño
La reflexión de Diego Martínez
Diego Martínez, DT de Cerro Porteño, analizó la derrota frente a Trinidense y dijo que el equipo hizo un buen partido hasta la expulsión de Carrizo.
Agosto 25, 2025 08:04 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-ESTUDIANTES-CERROPORTENO
Cerro Porteño
Lo que dijo Diego Martínez tras la eliminación de Cerro Porteño
Diego Martínez habló tras la eliminación de Cerro Porteño de la Copa Libertadores 2025.
Agosto 20, 2025 09:32 p. m.
CERRO PORTEÑO
Cerro Porteño
Sin goles al final del primer tiempo en La Plata
Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño no se sacaron ventaja al término del primer tiempo en La Plata. El Ciclón sufrió poco, pero tampoco creó opciones claras de gol.
Agosto 20, 2025 07:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más