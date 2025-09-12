Gatito Fernández y la idea de terminar el torneo y buscar nuevos horizontes

Roberto Gatito Fernández charló en exclusiva con Fútbol a lo Grande este viernes al mediodía hablando de su actualidad con la clasificación de la Albirroja a la Copa del Mundo y la oferta que le llegó del fútbol árabe.

Consultado sobre la propuesta que le llegó de Arabia, el Gatito brindó detalles. “Todavía no se cerró del todo, actualmente soy jugador de Cerro y tendría que ser buena para el club. La intención es en diciembre poder salir sin ninguna traba”, reconoció.

Siguiendo con la misma línea, Gatito indicó: “Es un equipo de Arabia Saudita, la oferta era muy buena para mí, un contrato muy bueno y tendría la oportunidad de sumar minutos”, aclaró.

El portero de la Albirroja indicó que la idea del club era la de no venderlo en este mercado de pases. “Por respeto al club y al grupo, mejor terminar bien este torneo y luego buscar nuevos horizontes”, subrayó.

El Gatito reveló que esta decisión de dejar Cerro a fin de año es con miras a la Copa del Mundo ya que en el Ciclón el titular es Alexis Martín Arias. “Todos saben mi intención de tener minutos, la idea es llegar de la mejor manera al Mundial, principalmente por ese motivo tengo que salir de Cerro”, cerró.