Cerro Porteño

Cerro con los Romero: “Estamos un poquito en comunicación”

Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño, se refirió al caso de Óscar y Ángel Romero, quienes no seguirán en sus respectivos clubes en Brasil. “Estamos un poquito en comunicación”, admitió el azulgrana aunque no puede asegurar que serán refuerzos del Ciclón.

Óscar Romero y su hermano Ángel, no seguirán en sus respectivos clubes brasileños por lo que la hinchada de Cerro Porteño cree que es un buen momento para repatriarlos. Juan José Zapag, presidente del Ciclón admitió un acercamiento, pero fue sincero.

“Los Romero siempre están viendo alternativas de afuera. Estamos un poquito en comunicación, pero vamos a ver. Yo no puedo decir que van a venir”, afirmó el titular del cuadro de Barrio Obrero.

En contacto con la prensa, Juan José Zapag detalló que “los jugadores generalmente quieren cerrar su carrera en el exterior y después cerrar en el club. Solo que eso se tiene que dar más temprano que tarde porque no podés traer un jugador que ya no corra tanto. Todavía son jóvenes. Vamos a ver qué pasa”.

Tanto Óscar como Ángel dejarán el Internacional y el Corinthians de Brasil a fin de mes en busca de tener minutos de juego, pensando en una chance para estar en la lista final de la Selección Paraguaya que jugará el Mundial 2026.

