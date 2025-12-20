Desde el oficialismo, ven potable la opción de Reguera

Cerro Porteño planea su temporada 2026, más allá de que en el inicio de la misma se producirá la elección de autoridades, con el fin de la dinastía Zapag, que estuvo al frente durante 15 años con Juan José y Raúl al frente.

Víctor Agüero, vicepresidente del Ciclón, analizó el presente del club en Fútbol a lo Grande (1080 AM), abordando detalles acerca de las elecciones que se avecinan, brindando confianza en la candidatura de Blas Reguera a lo que explicó: “Lo veo bien posicionado hoy con respecto a otros, más aplomado a ese grupo, pero eso no significa que concuerdo con todo lo que dicen desde su movimiento”.

Para el dirigente, la directiva saliente pasó duros momentos, especialmente por las críticas de los hinchas a lo que apuntó: “Dolió que se hable de la honestidad de esta directiva y de supuestos manejos oscuros nos criticaron por lo de Araujo que era un negociado”, agregando acerca de las negociaciones que quedan en esta recta final de temporada: “Nosotros no le vamos a poner trabas a Gatito todo depende la oferta que tenga sea venta o préstamo vamos a estar viendo eso”.

Respecto a la publicación de la llegada del colombiano Santiago Mosquera, Agüero argumentó: “Por prudencia eliminamos la publicación de Mosquera porque hay un tema que tiene que ver el jugador con la gente del América, más por respeto. La negociación con el jugador fue muy rápida”

MÁS MOVIMIENTOS. “El 40% del pase económico de Damián Bobadilla tenemos nosotros en caso de transferencia”, refirió el directivo sobre las ofertas que recibe Sao Paulo por el jugador de la selección paraguayo, sumando a su análisis de que aún hay transacciones pendientes a favor del Ciclón: “Spartak nos debe 800.000 dólares por el pase de Alexis Duarte pero no podemos cobrar porque Santos le debe dinero igualmente al club ruso”.