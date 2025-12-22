APF reconoce “compromiso y gestión dirigencial” de Zapag

Durante la presentación oficial del Master Plan de renovaciones en el CARDE, cuyas reformas potenciarán la preparación de la Albirroja rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Asociación Paraguaya de Fútbol reconoció la gestión dirigencial de Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño.

“La Asociación Paraguaya de Fútbol, por medio de su presidente Robert Harrison, hace entrega de una placa de reconocimiento al presidente Juan José Zapag, en valoración a su dedicación, liderazgo y compromiso durante su trayectoria como dirigente y presidente del Club Cerro Porteño”, reza el texto publicado en las redes sociales de la entidad madre del balompié guaraní.

La APF destacó las obras emprendidas bajo la presidencia del dirigente deportivo, como “la construcción de La Nueva Olla, el desarrollo del Parque Azulgrana, la creación de la Fundación del Club Cerro Porteño, el Centro Educativo “Adriano Irala” y el inicio de las obras del Polideportivo CCP”.

Estas “iniciativas fortalecen el presente y proyectan el futuro del fútbol paraguayo”, remarcó el organismo en la publicación.

Recordemos que Harrison lanzó oficialmente su candidatura a la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en el año 2016, con fuerte apoyo de Zapag. “Harrison es la mejor alternativa para regir los destinos del fútbol paraguayo”, fueron las palabras en aquel entonces del actual titular del Ciclón.