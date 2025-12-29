29 dic. 2025
Guaraní

Gaspar Servio, recuperado tras la lesión en la rodilla

El arquero argentino Gaspar Servio se encuentra realizando la pretemporada en Guaraní con total normalidad tras superar una lesión de ligamentos en la rodilla.

Diciembre 29, 2025 11:30 a. m. • 
Por Redacción D10
Servio

Servio activa con normalidad en la pretemporada aborigen.

Guaraní se encuentra realizando la pretemporada con miras a los desafíos del próximo año tras un cierre de temporada sin títulos pese a haber peleado en el Clausura y la Copa Paraguay.

La principal novedad en campamento aborigen es el retorno al grupo del arquero argentino Gaspar Servio, quien había sufrido una lesión de ligamentos cruzados en su rodilla derecha en abril del 2025 durante un partido de Copa Sudamericana.

En este año, Servio solo disputó 13 partidos, marcando 3 goles. Recordemos que es el arquero con mayor cantidad de goles en el fútbol paraguayo.

Guaraní tendrá por delante en el 2026 la disputa de la Copa Libertadores a partir de la Fase 2. El técnico argentino Víctor Bernay apunta a ingresar a fase de grupos con el Indio.

Gaspar Servio Guaraní Torneo Apertura
Redacción D10
