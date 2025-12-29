Gaspar Servio, recuperado tras la lesión en la rodilla

Guaraní se encuentra realizando la pretemporada con miras a los desafíos del próximo año tras un cierre de temporada sin títulos pese a haber peleado en el Clausura y la Copa Paraguay.

La principal novedad en campamento aborigen es el retorno al grupo del arquero argentino Gaspar Servio, quien había sufrido una lesión de ligamentos cruzados en su rodilla derecha en abril del 2025 durante un partido de Copa Sudamericana.

En este año, Servio solo disputó 13 partidos, marcando 3 goles. Recordemos que es el arquero con mayor cantidad de goles en el fútbol paraguayo.

Guaraní tendrá por delante en el 2026 la disputa de la Copa Libertadores a partir de la Fase 2. El técnico argentino Víctor Bernay apunta a ingresar a fase de grupos con el Indio.