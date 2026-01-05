Teodoro Arce, a un paso de ser refuerzo de Guaraní

El delantero paraguayo Teodoro Arce, últimamente en General Caballero de Juan León Mallorquín, que perdió la categoría en el 2025, está para cerrar su arribo a la Toldería, informó este lunes en horas de tarde El Extra de Fútbol a lo Grande por NPY.

En un principio su futuro estaba en la Visera, pero en las últimas horas cambió esta situación y el atacante está para ser la segunda incorporación del Indio.

En caso de concretarse, será apenas el segundo refuerzo del Aborigen para la campaña del 2026. El primero en ser confirmado en Dos Bocas fue el defensor central Imanol Segovia.

El zaguero de 24 años, oriundo de Posadas (Misiones), llega tras una destacada temporada en Deportivo Armenio, donde jugó 42 partidos y anotó seis goles.

Otra cara nueva en el equipo de Víctor Bernay es Jesús Llano, quien regresó de su préstamo del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. Se esperan más incorporaciones en Guaraní para el primer semestre del 2026, en el que jugará la Copa Libertadores.