Guaraní: Obras siguen su curso

Guaraní sigue adelante con su proyecto de renovación del estadio y el presidente Emilio Daher destacó que las obras están “muy bien. Estamos alrededor del 18% de ejecución de este primer contrato de estructura”. “Estamos prácticamente en la finalización de las fundaciones del sector Oeste, que corresponde a la parte de preferencia y palcos, y sector Norte Sur y Este están finalizados los trabajos de fundación. También las vías de fundación”, acotó en conversaciones con Urbana al Máximo (106.9 FM).

Explicó que ya cargaron la primera bandeja de las graderías del sector Norte y esperan que “más o menos en siete meses, ya tengamos finiquitados lo que se refiere a las obras del contrato adjudicado, que se refiere a las estructuras del estadio”.

A TRINIDAD. Mientras los trabajos se lleven a cabo en La Toldería, el equipo tendrá que hacer de local en otros escenarios y tiene acordado con Rubio Ñu el uso de su recinto. Daher mencionó que “por reglamento no podemos hacerlo ahí contra Cerro, Olimpia y Luqueño y probablemente lo disputemos de local en la cancha del Deportivo Capiatá”.

Por último, comentó que otros encuentros hará de local en el estadio del club Fernando de la Mora.