Bernay: “No creo que Fernando Fernández llegue para el debut”

Víctor Bernay, entrenador de Guaraní, afirmó en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), que aguarda la llegada de un mediocampista de recuperación para cerrar el cupo de contrataciones de cara a la temporada 2026.

El estratega expuso que el grupo está cerrando la tercera semana de trabajos, en donde se descarga el trabajo en volumen de intensidad, a lo que apuntó: “Ya con la totalidad del grupo trabajando de manera crecida, y a la espera de una posible incorporación en la zona de volantes, para cerrar el cupo de 28 jugadores para el segundo semestre”, sumando: “Queremos en la zona de contención alguien que pueda venir a competir, buscamos con características de recuperación con participación activa”.

Acerca de la posible ida de Diego Fernández al fútbol del exterior, Bernay explicó: “Diego está entrenando con normalidad, dispuesto a iniciar el torneo con Guaraní, desde el club informaron que no existe ninguna propuesta formal por ningún futbolista, solo lo de Alcides Benítez fue lo formal, nada más”.

El DT aurinegro también descartó posible interés por Bruno Valdez, últimamente en Cerro Porteño, remarcando: “El grupo está cubierto en la zona de centrales, solo aguardamos el arribo de un futbolista que fue seguido por el grupo de scouting, con esa llegada estamos cerramos y bien resguardados”.

Con relación a la situación del goleador Fernando Fernández, el estratega apuntó: “Fernando está trabajando con mucha intensidad, pero no trabaja a la par de sus compañeros, no creo que llegue para el debut y va a tener su tiempo de evolución, no lo vamos a apurar”.

Guaraní tendrá una prueba este sábado 17 frente a San Lorenzo en el Gunter Voghel.