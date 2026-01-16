Guaraní se retirará del mercado trayendo un volante de buen pie

Emilio Daher, presidente de Guaraní, conversó este viernes al mediodía con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM sobre la actualidad del aborigen en la semana previa al debut en el torneo Apertura.

El mandamás aurinegro adelantó que el equipo de Víctor Bernay jugará un amistoso este fin de semana. “Tenemos un amistoso este sábado contra San Lorenzo en el Gunther Vogel para poder ir cerrando la pretemporada”, indicó.

Acerca de la renovación del plantel, Emilio Daher brindó detalles. “Tenemos bajas y altas, como todos los equipos. Se sumaron atletas de alto nivel y nos falta un mediocampista más para salir del mercado”, manifestó.

Acerca del último refuerzo que le queda por concretar, Daher adelantó de que se trata de un jugador al cual le tienen muchas esperanzas. “Buscamos un volante mixto de corte defensivo, pero de buen pie. Tenemos conversaciones avanzadas. Es argentino, estuvo jugando en Europa y quiere venir a Sudamérica. Lo estamos trayendo y tenemos muchas expectativas en él”, detalló.

Sobre la posibilidad de hacer de local en el Emiliano Ghezzi del club Fernando de la Mora, Daher se encargó de aclarar las dudas. “No hemos analizado la posibilidad de jugar en cancha de Fernando de la Mora, se mantiene firme la idea de hacer de local en Capiatá”, detalló.

También actualizó cómo van las obras en el estadio Rogelio Silvino Livieres de Dos Bocas. “Las obras siguen sin parar, solo dimos una pausa por las fiestas, pero en líneas generales seguimos a paso firme para poder llegar a tiempo”, dijo.

Por último recordó con cariño al músico Quemil Yambay, reconocido hincha de Guaraní que falleció en la semana. “Significó muchísimo para el país y para nuestro querido club”, cerró.