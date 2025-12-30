30 dic. 2025
Guaraní

Guaraní trabaja con intensidad

Víctor Bernay, DT de Guaraní, contó en Radio Monumental parte de lo que es su plan de trabajo de pretemporada.

Diciembre 30, 2025 12:33 p. m. • 
Por Redacción D10
G8yOg8jWsAA9xx1.jpeg

El Aborigen se prepara para la temporada 2026.

Foto: Prensa - Guaraní.

El entrenador de Guaraní, Víctor Bernay, dio una pincelada de los trabajos que lleva a delante con el plantel de cara a la temporada 2026 en donde buscarán ser protagonistas en los dos frentes que le toca competir: torneo local y Copa Libertadores.

El plantel viene trabajando en el nuevo gimnasio que construyó la institución, aunque Bernay fue un poco más allá y contó cuáles son las tareas que realizan en esta etapa.

“Nosotros utilizamos el balón desde el primer día, le damos mucha importancia a la fuerza que está a cargo del PF. Haciendo 30/40 minutos de fuerza y luego trabajos de rutina, ofensivos, analíticos, globales y terminamos con integrales”, detalló en Fútbol a lo Grande.

“Mucho fútbol en espacio reducido. Al día siguiente hacemos conceptos defensivos de la misma manera, así vamos trabajando en las dos facetas. Luego haciendo seguimiento del GPS, vemos algún trabajo especial extra si es que la carga no fue suficiente”, agregó.

CONTENTO. Bernay se refirió además a la ida de Alcides Benítez al Belgrano de Córdoba y expresó su alegría por este paso del jugador que tuvo un rendimiento importante, clave en la campaña del equipo y además con goles.

“Me pone muy contento por el futbolista, se lo merece. Ha hecho un gran semestre, trabajó con insistencia y profesionalismo”, destacó.

La partida del lateral derecho no significa una complicación para el equipo aurinegro que venía previendo posibles salidas y teniendo nombres en carpeta para encontrar un reemplazo. Según el DT, Daniel Pérez es el jugador que naturalmente se haría cargo del puesto, pero podrían ver un defensa más para que venga hacer competencia.

Otra posición en la que habrá lucha será en el arco en donde Aldo Pérez había destacado en ausencia de Gaspar Servio. El golero argentino, ya recuperado, vendrá a pelear el puesto. “Son dos grandes arqueros que tenemos la oportunidad de tenerlos con nosotros. La competencia es sana. Luego es la decisión del entrenador”, apuntó.

LESIONADO. La entrevista cierra con un repaso por la enfermería, siendo el delantero Fernando Fernández el único en la lista. El ariete se viene recuperando de un esguince severo de tobillo, con tratamiento kinesiológico y tras completar el proceso recién podría sumarse a los trabajos con el plantel.

Víctor Bernay Guaraní Pretemporada
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Victor Bernay.jpg
Guaraní
Guaraní: Traer lo justo y necesario
Víctor Bernay, entrenador de Guaraní, ya va palpitando lo que será la temporada 2026.
Diciembre 21, 2025 11:02 a. m.
 · 
Redacción D10
fsfsd.jpg
Guaraní
Víctor Bernay: “Me identifico con el modelo de gestión del club”
Víctor Bernay, entrenador del club Guaraní, ya planifica lo que será la temporada 2026.
Diciembre 17, 2025 11:45 a. m.
Paúl Riveros_64672990.jpg
Guaraní
Riveros quiere migrar de la Toldería a Sanlo
El defensor Paul Riveros podría defender a San Lorenzo en el 2026.
Diciembre 15, 2025 07:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Víctor Bernay
Guaraní
Dos puestos a reforzar en Guaraní
Víctor Bernay ya planifica lo que será la temporada 2026 y contó algunos detalles en Radio Monumental.
Diciembre 12, 2025 01:13 p. m.
 · 
Redacción D10
20250130_194338.jpg
Guaraní
Los cuatro jugadores que no siguen en Guaraní
Guaraní agradeció a cuatro jugadores que a partir de ahora ya no forman parte de la plantilla aurinegra para encarar la temporada 2026.
Diciembre 10, 2025 03:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Guarani_64424998.jpg
Guaraní
Buscando volver a ser protagonista
Diciembre 08, 2025 10:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más