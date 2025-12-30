Guaraní trabaja con intensidad

El entrenador de Guaraní, Víctor Bernay, dio una pincelada de los trabajos que lleva a delante con el plantel de cara a la temporada 2026 en donde buscarán ser protagonistas en los dos frentes que le toca competir: torneo local y Copa Libertadores.

El plantel viene trabajando en el nuevo gimnasio que construyó la institución, aunque Bernay fue un poco más allá y contó cuáles son las tareas que realizan en esta etapa.

“Nosotros utilizamos el balón desde el primer día, le damos mucha importancia a la fuerza que está a cargo del PF. Haciendo 30/40 minutos de fuerza y luego trabajos de rutina, ofensivos, analíticos, globales y terminamos con integrales”, detalló en Fútbol a lo Grande.

“Mucho fútbol en espacio reducido. Al día siguiente hacemos conceptos defensivos de la misma manera, así vamos trabajando en las dos facetas. Luego haciendo seguimiento del GPS, vemos algún trabajo especial extra si es que la carga no fue suficiente”, agregó.

CONTENTO. Bernay se refirió además a la ida de Alcides Benítez al Belgrano de Córdoba y expresó su alegría por este paso del jugador que tuvo un rendimiento importante, clave en la campaña del equipo y además con goles.

“Me pone muy contento por el futbolista, se lo merece. Ha hecho un gran semestre, trabajó con insistencia y profesionalismo”, destacó.

La partida del lateral derecho no significa una complicación para el equipo aurinegro que venía previendo posibles salidas y teniendo nombres en carpeta para encontrar un reemplazo. Según el DT, Daniel Pérez es el jugador que naturalmente se haría cargo del puesto, pero podrían ver un defensa más para que venga hacer competencia.

Otra posición en la que habrá lucha será en el arco en donde Aldo Pérez había destacado en ausencia de Gaspar Servio. El golero argentino, ya recuperado, vendrá a pelear el puesto. “Son dos grandes arqueros que tenemos la oportunidad de tenerlos con nosotros. La competencia es sana. Luego es la decisión del entrenador”, apuntó.

LESIONADO. La entrevista cierra con un repaso por la enfermería, siendo el delantero Fernando Fernández el único en la lista. El ariete se viene recuperando de un esguince severo de tobillo, con tratamiento kinesiológico y tras completar el proceso recién podría sumarse a los trabajos con el plantel.

