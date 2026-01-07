Guaraní sigue sumando refuerzos

Guaraní continúa con los trabajos de pretemporada con miras a lo que será un 2026 lleno de desafíos importantes, entre ellos ingresar a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

El técnico argentino Víctor Bernay va sumando refuerzos para potenciar su plantel. La última incorporación es el argentino Mariano Ramos (21 años), lateral derecho que se consagró campeón de la Intermedia con Rubio Ñu en la última temporada.

Guaraní buscará potenciar su plantel con miras a lo que será el 2026 buscando dar vuelta de página de un 2025 prometedor pero que sobre el final fue una gran decepción al dejar escapar el torneo Clausura y la Copa Paraguay.