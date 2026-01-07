07 ene. 2026
Guaraní

Guaraní sigue sumando refuerzos

Guaraní continúa con los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Víctor Bernay sumando un nuevo refuerzo.

Enero 07, 2026 12:29 p. m. • 
Por Redacción D10
G97WyGpXIAAhMc-.jpg

Víctor Bernay, entrenador de Guaraní.

Prensa Guaraní

Guaraní continúa con los trabajos de pretemporada con miras a lo que será un 2026 lleno de desafíos importantes, entre ellos ingresar a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

El técnico argentino Víctor Bernay va sumando refuerzos para potenciar su plantel. La última incorporación es el argentino Mariano Ramos (21 años), lateral derecho que se consagró campeón de la Intermedia con Rubio Ñu en la última temporada.

Guaraní buscará potenciar su plantel con miras a lo que será el 2026 buscando dar vuelta de página de un 2025 prometedor pero que sobre el final fue una gran decepción al dejar escapar el torneo Clausura y la Copa Paraguay.

Guaraní Víctor Bernay Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G7CD385XYAIox5D.jpg
Guaraní
Guaraní se reforzará con dos jugadores de jerarquía
Guaraní potenciará el equipo que peleó el torneo Clausura y la Copa Paraguay con la llegada de dos jugadores de jerarquía provenientes del exterior.
Diciembre 23, 2025 11:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní_64776242.jfif
Guaraní
El Aborigen inicia su nuevo ciclo
Guaraní volvió con todo a las actividades, enfocado plenamente en la temporada 2026, donde tendrá Copa Libertadores (Fase 2), torneo Apertura y Copa Paraguay.
Diciembre 23, 2025 07:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Victor Bernay.jpg
Guaraní
Guaraní: Traer lo justo y necesario
Víctor Bernay, entrenador de Guaraní, ya va palpitando lo que será la temporada 2026.
Diciembre 21, 2025 11:02 a. m.
 · 
Redacción D10
fsfsd.jpg
Guaraní
Víctor Bernay: “Me identifico con el modelo de gestión del club”
Víctor Bernay, entrenador del club Guaraní, ya planifica lo que será la temporada 2026.
Diciembre 17, 2025 11:45 a. m.
Paúl Riveros_64672990.jpg
Guaraní
Riveros quiere migrar de la Toldería a Sanlo
El defensor Paul Riveros podría defender a San Lorenzo en el 2026.
Diciembre 15, 2025 07:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Víctor Bernay
Guaraní
Dos puestos a reforzar en Guaraní
Víctor Bernay ya planifica lo que será la temporada 2026 y contó algunos detalles en Radio Monumental.
Diciembre 12, 2025 01:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más