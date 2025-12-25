25 dic. 2025
Guaraní

Guaraní inicia la venta de butacas del futuro estadio

Guaraní inició la venta de butacas en Preferencias de lo que será el nuevo estadio de la institución aborigen, que culminará a inicios del 2027, según la publicación que realizó en sus redes sociales.

Diciembre 25, 2025 09:40 a. m. • 
Por Redacción D10
Primer nivel. La maqueta digital del nuevo estadio aborigen.

El hincha legendario ya se ilusiona con un moderno estadio. Para ello el departamento de ventas (0981 823020) habilitó la negociación de butacas, según los niveles y la ubicación de los mismos. Actualmente, se encuentran habilitadas la venta de 300 lugares (USD 1.500), que tendrán un contrato de cuatro años.

El nivel 1 se encuentra habilitado y se extiende hasta el 31 de diciembre. El nivel 2 desde el 1 de enero al 30 de junio de 2026; el nivel 3 desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre y la etapa final será en enero 2027, con la conclusión de obras.

Guaraní Fútbol paraguayo
Redacción D10
