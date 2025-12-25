Guaraní inicia la venta de butacas del futuro estadio

El hincha legendario ya se ilusiona con un moderno estadio. Para ello el departamento de ventas (0981 823020) habilitó la negociación de butacas, según los niveles y la ubicación de los mismos. Actualmente, se encuentran habilitadas la venta de 300 lugares (USD 1.500), que tendrán un contrato de cuatro años.

El nivel 1 se encuentra habilitado y se extiende hasta el 31 de diciembre. El nivel 2 desde el 1 de enero al 30 de junio de 2026; el nivel 3 desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre y la etapa final será en enero 2027, con la conclusión de obras.