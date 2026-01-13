13 ene. 2026
Guaraní

Bernay espera un volante más

Guaraní continúa con la pretemporada bajo las órdenes de Víctor Bernay que aguarda por un refuerzo más en la media cancha.

Víctor Bernay, entrenador de Guaraní.

Guaraní intensifica sus entrenamientos de cara a la temporada 2026 en la que tiene Copa Libertadores de América, aparte de los torneos domésticos.

El plantel aurinegro aún no está completo, según refirió el entrenador argentino Víctor Bernay en entrevistas a medios locales.

En este sentido, el adiestrador necesita un volante más, que reúna similares características de Aldo Maíz, quien dejó la Toldería para unirse a la disciplina del Sportivo Luqueño.

“Estamos con buen plantel y esperando por un volante más que pueda llegar a competir el puesto”, manifestó. El mediocampista que gusta al entrenador es Fabrizio Jara, por quien el Ciclón está estudiando algunas ofertas. Por otra parte, Bernay confirmó que Derlis Rodríguez jugará este semestre con el Indio. En un momento se pensó que Cerro Porteño podría interrumpir el préstamo, ya que la ficha pertenece al Ciclón.

Más contenido de esta sección
Guaraní butacas_64787448.jfif
Guaraní
Guaraní inicia la venta de butacas del futuro estadio
Guaraní inició la venta de butacas en Preferencias de lo que será el nuevo estadio de la institución aborigen, que culminará a inicios del 2027, según la publicación que realizó en sus redes sociales.
Diciembre 25, 2025 09:40 a. m.
 · 
Redacción D10
G7CD385XYAIox5D.jpg
Guaraní
Guaraní se reforzará con dos jugadores de jerarquía
Guaraní potenciará el equipo que peleó el torneo Clausura y la Copa Paraguay con la llegada de dos jugadores de jerarquía provenientes del exterior.
Diciembre 23, 2025 11:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní_64776242.jfif
Guaraní
El Aborigen inicia su nuevo ciclo
Guaraní volvió con todo a las actividades, enfocado plenamente en la temporada 2026, donde tendrá Copa Libertadores (Fase 2), torneo Apertura y Copa Paraguay.
Diciembre 23, 2025 07:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Victor Bernay.jpg
Guaraní
Guaraní: Traer lo justo y necesario
Víctor Bernay, entrenador de Guaraní, ya va palpitando lo que será la temporada 2026.
Diciembre 21, 2025 11:02 a. m.
 · 
Redacción D10
fsfsd.jpg
Guaraní
Víctor Bernay: “Me identifico con el modelo de gestión del club”
Víctor Bernay, entrenador del club Guaraní, ya planifica lo que será la temporada 2026.
Diciembre 17, 2025 11:45 a. m.
Paúl Riveros_64672990.jpg
Guaraní
Riveros quiere migrar de la Toldería a Sanlo
El defensor Paul Riveros podría defender a San Lorenzo en el 2026.
Diciembre 15, 2025 07:31 a. m.
 · 
Redacción D10
