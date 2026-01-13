Bernay espera un volante más

Guaraní intensifica sus entrenamientos de cara a la temporada 2026 en la que tiene Copa Libertadores de América, aparte de los torneos domésticos.

El plantel aurinegro aún no está completo, según refirió el entrenador argentino Víctor Bernay en entrevistas a medios locales.

En este sentido, el adiestrador necesita un volante más, que reúna similares características de Aldo Maíz, quien dejó la Toldería para unirse a la disciplina del Sportivo Luqueño.

“Estamos con buen plantel y esperando por un volante más que pueda llegar a competir el puesto”, manifestó. El mediocampista que gusta al entrenador es Fabrizio Jara, por quien el Ciclón está estudiando algunas ofertas. Por otra parte, Bernay confirmó que Derlis Rodríguez jugará este semestre con el Indio. En un momento se pensó que Cerro Porteño podría interrumpir el préstamo, ya que la ficha pertenece al Ciclón.