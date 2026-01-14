14 ene. 2026
Guaraní

Guaraní lamenta la partida de Quemil Yambay

Durante la madrugada de este miércoles falleció el popular músico Quemil Yambay, hincha fanático y socio de Guaraní. El club le dedicó unas emotivas líneas para despedirlo.

Enero 14, 2026 11:40 a. m. • 
Por Redacción D10
Quemil Yambay

Quemil Yambay falleció este miércoles.

Foto: Gentileza - Quemil Yambay

Quemil Yambay falleció este miércoles a sus 87 años después de estar delicado de salud. Dejó un legado inconmensurable en el folclore paraguayo con sus canciones y su sapukái.

El artista era un conocido hincha de Guaraní y el club lamentó su partida compartiendo un emotivo mensaje en redes sociales. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Quemil Yambay, figura histórica del folklore paraguayo y conocido por el entrañable amor a su querido club Guaraní, al cual dedicó memorables estrofas de su arte, además de su condición de hincha y socio honorífico”, dice parte la publicación.

Sus restos son velados este miércoles, en el domicilio, situado en la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, sobre la calle Guarania N.° 1851 casi Ytororo.

Guaraní
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Servio
Guaraní
Gaspar Servio, recuperado tras la lesión en la rodilla
El arquero argentino Gaspar Servio se encuentra realizando la pretemporada en Guaraní con total normalidad tras superar una lesión de ligamentos en la rodilla.
Diciembre 29, 2025 11:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Guarani estadio_64810165.jpg
Guaraní
Guaraní: Obras siguen su curso
Emilio Daher resalta el paso de los trabajos en la nueva casa del Aborigen.
Diciembre 27, 2025 08:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní butacas_64787448.jfif
Guaraní
Guaraní inicia la venta de butacas del futuro estadio
Guaraní inició la venta de butacas en Preferencias de lo que será el nuevo estadio de la institución aborigen, que culminará a inicios del 2027, según la publicación que realizó en sus redes sociales.
Diciembre 25, 2025 09:40 a. m.
 · 
Redacción D10
G7CD385XYAIox5D.jpg
Guaraní
Guaraní se reforzará con dos jugadores de jerarquía
Guaraní potenciará el equipo que peleó el torneo Clausura y la Copa Paraguay con la llegada de dos jugadores de jerarquía provenientes del exterior.
Diciembre 23, 2025 11:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Guaraní_64776242.jfif
Guaraní
El Aborigen inicia su nuevo ciclo
Guaraní volvió con todo a las actividades, enfocado plenamente en la temporada 2026, donde tendrá Copa Libertadores (Fase 2), torneo Apertura y Copa Paraguay.
Diciembre 23, 2025 07:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Victor Bernay.jpg
Guaraní
Guaraní: Traer lo justo y necesario
Víctor Bernay, entrenador de Guaraní, ya va palpitando lo que será la temporada 2026.
Diciembre 21, 2025 11:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más