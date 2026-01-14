Guaraní lamenta la partida de Quemil Yambay

Quemil Yambay falleció este miércoles a sus 87 años después de estar delicado de salud. Dejó un legado inconmensurable en el folclore paraguayo con sus canciones y su sapukái.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Quemil Yambay, figura histórica del folklore paraguayo y conocido por el entrañable amor a su querido Club Guaraní, al cual dedicó memorables estrofas de su arte, además de su condición de hincha y socio honorífico.



El artista era un conocido hincha de Guaraní y el club lamentó su partida compartiendo un emotivo mensaje en redes sociales. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Quemil Yambay, figura histórica del folklore paraguayo y conocido por el entrañable amor a su querido club Guaraní, al cual dedicó memorables estrofas de su arte, además de su condición de hincha y socio honorífico”, dice parte la publicación.

Sus restos son velados este miércoles, en el domicilio, situado en la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, sobre la calle Guarania N.° 1851 casi Ytororo.