21 ene. 2026
Guaraní

Guaraní, con plantilla casi completa para el juego ante Olimpia

El entrenador de Guaraní, Víctor Bernay, señaló que tiene a todos los futbolistas a disposición, salvo a Fernando Fernández, de cara al debut ante Olimpia.

Enero 21, 2026 12:56 p. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní

Guaraní se prepara para la temporada 2026.

Foto: Gentileza - Guaraní

Guaraní debutará en el Torneo Apertura 2026 frente a Olimpia y el estratega Víctor Bernay cuenta con casi todo su poderío para ese choque. En charla con el Fútbol a lo Grande, el DT dijo: “Hoy tenemos todos a los futbolistas a disposición, salvo Ferfer que está en evolución”.

Fernando Fernández es el único atleta que no está actualmente disponible. “Intentaremos buscar, a partir de estas últimas sesiones de entrenamiento, consolidar la idea del onceno titular e intentar hacer un gran partido para poder quedarnos con un triunfo”, aseveró.

Con relación a la posible llegada de Marcos Gómez, de Olimpia, a Guaraní mencionó que “por el momento no sé cómo será. Sí sé que está llegando Patricio Tanda a la institución. De Gómez todavía no tengo información”.

Sobre la chance que Agustín Manzur tiene para salir expuso: “Es también otra posibilidad pero no hay nada que me hayan informado, por lo que lo considero como un futbolista porque está entrenando a la par de todos los compañeros”.

“Desconozco otras posibilidades, sé que la de Agustín es una posibilidad que aún no está definida”, sentenció. El duelo de Guaraní frente a Olimpia es uno de los grandes juegos que trae esta primera fecha del Torneo Apertura.

Guaraní Víctor Bernay
Redacción D10
