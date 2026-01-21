21 ene. 2026
Guaraní

Guaraní oficializa a su refuerzo proveniente de Europa

Guaraní dio a conocer la incorporación del argentino Patricio Tanda, mediocampista argentino con pasado reciente en el fútbol europeo.

Enero 21, 2026 12:39 p. m. • 
Por Redacción D10
G_JXv2-XIAAIpK_.jpg

Patricio Tanda, mediocampista que llega de Eruopa para jugar en Guaraní.

Guaraní oficializó este miércoles una de sus últimas contrataciones, el mediocampista que la semana pasada adelantó como un refuerzo proveniente de Europa el propio presidente Emilio Daher.

El volante es argentino, tiene 23 años y se llama Patricio Tanda. Llega procedente del Karpaty Lviv de la Primera División de Ucrania y tendrá su primera experiencia en Paraguay.

Patricio Tanda se formó futbolísticamente en Racing, pasó por Ferro Carril y Unión de Santa Fe antes de dar el salto al fútbol ucraniano. Karpaty Lviv

Guaraní Víctor Bernay Mercado de Pases
