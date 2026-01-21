Guaraní oficializa a su refuerzo proveniente de Europa

Guaraní oficializó este miércoles una de sus últimas contrataciones, el mediocampista que la semana pasada adelantó como un refuerzo proveniente de Europa el propio presidente Emilio Daher.

El volante es argentino, tiene 23 años y se llama Patricio Tanda. Llega procedente del Karpaty Lviv de la Primera División de Ucrania y tendrá su primera experiencia en Paraguay.

Patricio Tanda se formó futbolísticamente en Racing, pasó por Ferro Carril y Unión de Santa Fe antes de dar el salto al fútbol ucraniano. Karpaty Lviv