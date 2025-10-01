01 oct. 2025
Ganar el Clausura por “la mitad más uno del país”

En una fecha especial, el vicepresidente de Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, indicó que es momento de mirar para adelante y enfocarse en las ocho fecha restantes para ser campeones y darle esa alegría “a la mitad más uno del país”.

La hinchada de Cerro Porteño. Foto: Prensa Cerro Porteño.

Cerro Porteño cumple hoy 113 años de vida institucional y su vicepresidente Juan Carlos Pettengill habló de la actualidad del club. En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el azulgrana no quiso tocar el tema proselitista y se enfocó directamente en el torneo.

“Es momento de celebrar los 113 años, es momento de mirar para atrás, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal; hacer una autocrítica y mirar para adelante y decir: ‘tenemos ocho finales, tenemos que salir campeones para dar esa alegría, a fin de año, a la mitad más uno del país’”, aseveró.

Recordó que “desde mi bisabuelo que estamos involucrado en el club, a mi abuelo le tocó ser presidente en los 80, a mi padre en los 2000 y ahora el socio cerrista confió en mí para estos cuatro años”.

Actualmente, el equipo principal está “a un punto de la punta, con un cuerpo técnico nuevo que nos da esperanza, con ocho fechas por jugar y con las ganas de competir y seguir avanzando en la Copa Paraguay que es una cuota pendiente con la afición azulgrana que aún no pudimos ganar desde que se juega”. “Tenemos un plantel muy rico, con mucha jerarquía, con muchos jóvenes pidiendo pista”, remarcó.

Con respecto a la elección de Jorge Bava explicó que vieron “varias opciones. Queríamos a alguien que haya estado en el fútbol paraguayo y Bava atajando en Guaraní hasta hace poco, conoce a todos los equipos, todas las canchas. Tiene conocimiento del fútbol paraguayo y más su experiencia de campeón en Uruguay y Colombia y sus grandes ganas de venir”.

