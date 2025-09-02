02 sept. 2025
Selección Paraguaya

Feliz por la convocatoria del “Pulpito”

El histórico Andrés Duarte celebró la convocatoria de su hijo a la Selección Paraguaya y afirmó que es un “premio al trabajo”.

Septiembre 02, 2025 12:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Gzy0YCKXQAAIMh3.jpeg

Alexis Duarte fue llamado por Alfaro para el combo definitorio.

Foto: Albirroja.

El ex jugador Andrés Duarte, padre del futbolista del Spartak de Rusia Alexis Pulpito Duarte, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM y se refirió a lo que representa para la familia la presencia de su hijo en la Selección Absoluta.

El Pulpo no dudó en calificar este hecho como un premio al trabajo y algo que venían anhelando desde hace un tiempo.

“Contento de que se hayan acordado de él, siempre esperamos cada convocatoria que sea llamado. Le estaba diciendo que hay buenos centrales y a los más experimentados se les convoca. Él siempre esperaba esto y a veces no era llamado, pero trabaja para eso”, contó en la 1080 AM.

“Le decía que alguna vez le iba a tocar. Gracias a Dios estaba rindiendo siempre en su club. Cada partido se destacaba y este es el premio que recibe, estamos felices, contento por él”, agregó.

SANTOS. Respecto a la posibilidad de llegar al Santos de Brasil, dijo que no tienen conocimiento de que esté cerrado y que seguro tras los juegos de Eliminatorias se estaría definiendo todo.

Alexis Duarte Andrés Duarte Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-08-31 at 18.18.49.jpeg
Selección Paraguaya
Los convocados de la Albirroja para el último combo
Gustavo Alfaro dio a conocer la lista de convocados para el último combo de Eliminatorias, con varias novedades.
Agosto 31, 2025 06:21 p. m.
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
La Albirroja empieza a trabajar desde hoy
El entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, da a conocer hoy la nómina de convocados, para los últimos dos partidos de las Eliminatorias, rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.
Agosto 31, 2025 10:57 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-PAR-URU
Selección Paraguaya
Julio Enciso, el gran ausente del último combo
El delantero Julio Enciso no sería convocado por Gustavo Alfaro para el último combo de Eliminatorias ante Ecuador y Perú.
Agosto 29, 2025 11:22 a. m.
 · 
Redacción D10
GzZlhCtX0AAi_Nx.jpeg
Selección Paraguaya
Villasanti ya pasó por el quirófano
Agosto 28, 2025 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
ENCISO.jfif
Selección Paraguaya
Galeno explica situación de Enciso
Osvaldo Insfrán, médico de la Albirroja, explicó el proceso riguroso que pasan los jugadores antes de fichar por un equipo.
Agosto 26, 2025 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Fabián Balbuena
Selección Paraguaya
Otra baja sensible en la Albirroja
Paraguay suma su tercera baja para el último combo de Eliminatorias frente a Ecuador y Perú.
Agosto 24, 2025 10:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más