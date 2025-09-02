Feliz por la convocatoria del “Pulpito”

El ex jugador Andrés Duarte, padre del futbolista del Spartak de Rusia Alexis Pulpito Duarte, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM y se refirió a lo que representa para la familia la presencia de su hijo en la Selección Absoluta.

El Pulpo no dudó en calificar este hecho como un premio al trabajo y algo que venían anhelando desde hace un tiempo.

“Contento de que se hayan acordado de él, siempre esperamos cada convocatoria que sea llamado. Le estaba diciendo que hay buenos centrales y a los más experimentados se les convoca. Él siempre esperaba esto y a veces no era llamado, pero trabaja para eso”, contó en la 1080 AM.

“Le decía que alguna vez le iba a tocar. Gracias a Dios estaba rindiendo siempre en su club. Cada partido se destacaba y este es el premio que recibe, estamos felices, contento por él”, agregó.

SANTOS. Respecto a la posibilidad de llegar al Santos de Brasil, dijo que no tienen conocimiento de que esté cerrado y que seguro tras los juegos de Eliminatorias se estaría definiendo todo.