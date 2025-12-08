08 dic. 2025
Fútbol Internacional

FIFA anuncia pausas de hidratación de 3 minutos en cada periodo de todos los partidos

La FIFA anunció que en el próximo Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos los jugadores disfrutarán de pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada periodo de todos los encuentros.

Diciembre 08, 2025 02:35 p. m. • 
Por Redacción D10
hidratación fifa.jpg

La FIFA indicó que “en un procedimiento ahora simplificado” los colegiados “pausarán el juego después de 22 minutos de cada tiempo.

Foto: EFE

El máximo organismo futbolístico universal indicó que “en un procedimiento ahora simplificado” los colegiados “pausarán el juego después de 22 minutos de cada tiempo para que los jugadores puedan beber”.

Estas pausas de hidratación, apuntó la FIFA, “no dependen del clima ni de la temperatura”, sino que serán ordenadas por los árbitros “en todos los partidos, garantizando la igualdad de condiciones para todos los equipos”.

“Independientemente del estadio, de si tiene techo o no, y de la temperatura, habrá una pausa para beber agua de tres minutos en todos los partidos. Durará exactamente tres minutos en ambos tiempos, desde el momento en que el árbitro pita”, declaró Manolo Zubiria, director del torneo, quien apuntó que “si el partido tiene que ser interrumpido en el minuto 20 ó 21 por una lesión, por supuesto se hablará con el árbitro”.

Por otro lado, la FIFA también planea tres ceremonias inaugurales, una antes del primer encuentro, el jueves 11 de junio en la Ciudad de México entre la selección local y Sudáfrica y otra antes de los primeros partidos de los otros dos países anfitriones, el viernes 12 en Toronto con el encuentro Canadá-Bosnia/Italia/Irlanda del Norte/Gales y en Los Ángeles con el choque Estados Unidos-Paraguay.

Además, para la gran final, el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey se está planificando un espectáculo para celebrar en el descanso por primera vez en la historia del Mundial, así como la ya tradicional ceremonia de clausura. EFE

Fútbol Internacional Copa Mundial Estados Unidos
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Omar Alderete Manchester City
Fútbol Internacional
Con Alderete, el Sunderland cae ante el City
Los centrales del Manchester City Rúben Dias y Josko Gvardiol salieron al rescate de su equipo para aprovechar el pinchazo del Arsenal contra el Aston Villa y poner a los de Pep Guardiola a dos puntos del liderato. Rayan Cherki, con un centro de rabona a la cabeza de Phil Foden, puso la guinda al encuentro.
Diciembre 06, 2025 03:30 p. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENAL
Fútbol Internacional
Aston Villa vence al Arsenal y pone la Premier al rojo vivo
El Aston Villa, de Unai Emery, se llevó la victoria sobre la bocina ante el Arsenal, de Mikel Arteta, después de un gol del argentino Emiliano Buendía en el último segundo, que pone la Premier al rojo vivo.
Diciembre 06, 2025 01:31 p. m.
G6uASGTWwAAyHWS.jpeg
Fútbol Internacional
El Fortaleza de Bareiro está cerca de salvarse
Luego de haber encaminado cuatro victorias seguidas en el Brasileirão, el Fortaleza vuelve a depender de sí mismo para salvarse del descenso, luego de 27 jornadas ocupando puestos de pérdida de categoría.
Diciembre 05, 2025 09:31 a. m.
 · 
Redacción D10
santiago arzamendia_64497678.jpg
Fútbol Internacional
Tres paraguayos en las semifinales en Argentina
Las semifinales del fútbol argentino tendrán lugar este domingo 7 y lunes 8 de diciembre, con partidos que prometen paralizar al país: Boca Juniors vs. Racing Club y el imperdible clásico platense entre Gimnasia y Esgrima y Estudiantes.
Diciembre 05, 2025 09:10 a. m.
 · 
Redacción D10
Coppa Italia - Lazio vs Milan
Fútbol Internacional
Lazio acaba con el Milan de Modric de la Copa Italia
El Lazio apagó este jueves al Milan (1-0) en los octavos de final de la Copa Italia con el solitario gol de Mattia Zaccagni que dejó sin posibilidades de repetir final al combinado del croata Luka Modric, suplente en la derrota milanista.
Diciembre 04, 2025 07:45 p. m.
 · 
Redacción D10
English Premier League - Manchester United vs West Ham United
Fútbol Internacional
El United no pasa del empate en Old Trafford
El Manchester United, castigado con un gol a siete minutos del final del francés Soungoutou Magassa, volvió a las andadas y no pasó del empate (1-1).
Diciembre 04, 2025 07:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más