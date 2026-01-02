Desafío oceánico

Paulo Da Silva, histórico de la Albirroja, se prepara para afrontar la temporada 2026 al mando del Club Atlántida, prolongando su primera experiencia en la Primera B al frente del club oceánico, con el objetivo de ir escalando hasta regresar a la Primera División.

Para el ex defensor, de amplio recorrido en varias ligas del mundo, toma la chance de vivir el fútbol desde el otro lado del campo, buscando plasmar toda su experiencia a beneficio de la institución que lo vio nacer como profesional.

“Nunca pensé en ser entrenador, siempre para tomar la dirección técnica uno debe de tener un carácter especial y, generalmente, cuando una deja de jugar dice “en mi época”, y eso no es así, el fútbol evoluciona, pero el club se encontró con situaciones especiales, y como yo tenía el carnet habilitante tuve la oportunidad, le tomé el gusto y ahora quiero seguir aportando desde donde me toque”, reflexionó en charla con ÚH el histórico que ostenta el récord con la Albirroja, con 150 partidos disputados.

“Los que ejecutan son los jugadores, pero clave es saber llegar al grupo, tener ascendencia”, sumó Da Silva al momento de buscar un perfil para la profesión, sumando a su análisis: “Según mis primeras experiencias en la Primera B, soy de la temática en la que uno se debe de adaptar a la categoría y los jugadores, y con base en eso se pueden lograr los resultados, todo tiene su base en el trabajo y cada partido es diferente, sé lo trabajan, y me gusta que mi grupo sea un reflejo de ello, de la labor diaria y que los resultados lleguen en base a eso y no mucho en pensar en la suerte, cosa que existe y es importante, pero que tiene que ser un complemento”.

APUESTA IMPORTANTE. “Queremos estar en la Primera en 2 años, pero es una categoría difícil, son 34 fechas y es una categoría con un formato muy largo, en donde son todas finales”, reflexionó Paulo, al momento de analizar lo que se viene en un siempre complicado y prolongado certamen, agregando a su concepto: “Pero todo es planificación, con trabajo serio y con las herramientas adecuadas, como por ejemplo, ahora contamos con infraestructura al nivel de Primera, podemos apuntar a conseguir paso a paso los objetivos que tenemos trazados”.

Acerca de la imponente infraestructura que se va levantando en el Bajo Chaco, Da Silva explicó: “Queremos brindar a la APF o Conmebol un lugar que pueda ser usufructuado, carecemos en el país con canchas de entrenamiento, con pasto natural, y nosotros con nuestro predio, queremos ampliar un complejo, que se pueda explotar, que sea fuente de recursos económicos y que sea más autosustentable para la institución, manejarnos con mucho mayor profesionalismo”.

Con respecto a lo que son las diferentes categorías del fútbol paraguayo, y en base a su experiencia en el plano local e internacional, Paulo explicó: “La Intermedia debería ser como la Primera, mínimamente en el calendario, sé que no es fácil, porque los jugadores quedan 4 meses sin trabajar, pero ya es con profesionalismo que se debe de encarar esa categoría”.

Por pegar el gran salto

Julio Sosa, representante de la presidencia de Atlántida, explicó que el club busca la consolidación desde la temporada 2026: “Estamos en una gran apuesta a futuro, en materia de insfraestructura pegamos el salto de calidad, cumpliendo con un sueño largamente anhelado, y con nuestro complejo deportivo vamos a ir creciendo como institución en lo deportivo”.

Con respecto a la edificación que está en su etapa final de construcción, Sosa apuntó: “Para el mes de febrero vamos a estar en condiciones de recibir torneos de todas las categorías, apuntamos a que este espacio sea utilizado por equipos de Primera e Intermedia, para que pueda ser un motor importante para la economía del club”, remarcando: “La figura de Paulo atrae, y eso se refleja en la cantidad de jóvenes que llegan hasta el club buscando una oportunidad, con ello queremos potenciar”.

Gerenciamiento o las S. A.

“Las Sociedades Anónimas no están mal, no estoy contra el Gerenciamiento, pero el tema que más se sufre aquí son los impagos, lo que más problemas generan a los jugadores, y si con un gerenciamiento eso se puede subsanar, bienvenido sea”, expuso Paulo Da Silva con respecto a la llegada de empresarios al fútbol paraguayo, remarcando: “Un club debe de tener siempre autonomía, y por sobre todas las cosas el acompañamiento de su gente, que se acerque a sumar en positivo para que los objetivos puedan llegar”.

La regla del Sub 23

Da Silva analizó la polémica regla de juveniles que se implementó en la Intermedia, a lo que explicó desde su posición como miembro de Futbolistas Agremiados del Paraguay: “Como FAP no apoyamos esta ley, buscamos algo intermedio para no parar el campeonato, porque no se puede, no se le puede sacar la oportunidad de trabajar a un chico de esa categoría, y se consiguió algo para la temporada que pasó, pero hay que seguir dialogando, buscar el bien común, para los jugadores y los clubes”.

El ahora entrenador además sumó a su análisis: “No veo con malos ojos la regla del Sub 18 o Sub 19, ellos ya están instalados y a veces también genera algo de chances para jugadores que pueden estar tapados, pero hay una realidad, el que tiene condiciones tarde o temprano va a llegar, es normal eso en el fútbol”.