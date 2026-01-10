10 ene. 2026
Libertad y Rubio Ñu midieron fuerzas

El Libertad de Chiqui Arce y el Rubio Ñu de Gustavo Morínigo se enfrentaron en un par de amistosos en La Huerta.

Enero 10, 2026 04:26 p. m.
bbboccia.jfif

Iván Ramírez, lateral del Gumarelo.

En el primer juego, el Albiverde que dirige Gustavo Morínigo triunfó por la mínima (1-0) con anotación de Lucas Gómez. El segundo encuentro fue paridad sin goles.

El onceno que paró Rubio Ñu fue con: Franco Fragueda; Rodi Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos y Pedro Álvarez; Anderson Leguizamón, Lucas Gómez, Gustavo Manzur y Juan Giménez; William Mendieta y César Villagra.

En tanto, el elenco de Francisco Arce formó con: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera y Matías Espinoza; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Hernesto Caballero y Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.

En el segundo amistoso, Chiqui alineó a: Ángel González; Estiven Villalba, Elías Díaz, Thiago Fernández y Alexis Fretes; Marcelo Fernández, Hugo Martínez, Cristian Martínez y Rodrigo Villalba; Jorge Recalde y Rodrigo Acuña.

Vale recordar que el torneo Apertura 2025 arrancará el próximo viernes 23 de enero.

Libertad Rubio Ñu Amistoso
