Pablo Zeballos, con ganas de volver

El recordado Pablo Zeballos manifestó en Fútbol a lo Grande sus ganas de regresar a la actividad profesional y dejó en claro que no le importa la categoría.

Enero 07, 2026 
Por Redacción D10
Pablo Zeballos

Pablo Zeballos durante su última etapa como futbolista profesional en Ameliano.

Foto: Gentileza - Pablo Zeballos

Pablo Zeballos visitó este miércoles los estudios de Monumental 1080AM para hablar de todo un poco en Fútbol a lo Grande. El delantero apuntó hacia la falta de goleadores en la actualidad en el fútbol paraguayo y sus ganas de regresar a la actividad profesional.

PZ10 criticó la falta de goleadores en el presente del fútbol nacional. “Hoy hay delanteros, no goleadores”, sintetizó en su respuesta el ex jugador.

Siguiendo la misma línea, Zeballos planteó una pregunta que dejó pensando a la mesa de FALG. "¿Hace cuánto no vendemos un delantero joven que haya convertido un promedio de 12 a 15 goles? Últimamente se van centrales o mediocampistas”, indicó.

También fue consultado sobre su gusto personal acerca del nueve titular de la Albirroja. “Tonny (Sanabria), sin dudas”, aseguró.

Con ganas de volver

Pablo Zeballos también se refirió a sus ganas de regresar a la actividad profesional tras un par de años de inactividad. “Me picó de vuelta el bichito de volver a jugar. Creo que puedo volver a ser goleador”, advirtió.

Zeballos manifestó que los últimos dos años dejó el fútbol profesional para descansar, disfrutar de su familia y que ya está con energías recargadas para retornar. “No me importa la categoría, yo quiero volver a jugar”, cerr+o.

Pablo Zeballos Olimpia Fútbol paraguayo
Redacción D10
