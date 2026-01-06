06 ene. 2026
Fútbol Paraguayo

Gabriel Molinas: “Quiero seguir jugando en Primera”

Gabriel Molinas, lateral últimamente en General Caballero de JLM, habló con Fútbol a lo Grande sobre su futuro.

Enero 06, 2026 11:48 a. m.
molinas.jpg

Gabriel Molinas, lateral de General Caballero de JLM.

El lateral izquierdo de General Caballero de Juan León Mallorquín, Gabriel Molinas, charló este martes con Radio Monumental 1080 AM y se refirió a su futuro futbolístico.

El jugador aseguró que por ahora no hay nada definido, pero que su objetivo es claro: seguir jugando en la Primera División del fútbol paraguayo.

“Quiero seguir jugando en Primera y mostrarme en Primera. Esta semana seguro se va a definir mi futuro, estamos viendo”, apuntó.

Admitió que, además del Deportivo Recoleta, hay otros clubes paraguayos interesados en su concurso. “En Paraguay hay otros clubes que hablaron conmigo, estamos viendo todo para tratar de definir en estos días”, agregó.

Molinas fue uno de los destacados de General Caballero, que a pesar de que se consagró campeón de la Copa Paraguay 2025, terminó perdiendo la categoría y en el 2026 jugará en la División Intermedia.

