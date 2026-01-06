06 ene. 2026
Fútbol Paraguayo

Éber Aquino: “Algunas opiniones lastiman”

El director de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Éber Aquino, habló sobre el año del referato nacional y acerca de cómo los jueces reciben las críticas: “Algunas opiniones lastiman”.

Enero 06, 2026 01:10 p. m. • 
Por Redacción D10
Eber Aquino_0006869102_18564170.jpg

Eber Aquino, director Árbitros de la APF.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, Éber Aquino, director de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol, comentó acerca de cómo reciben los jueces las críticas.

“Algunas opiniones lastiman. Detrás de cada árbitro hay una familia y eso no termina ahí, se traslada a la escuela, se traslada al supermercado, se traslada a las calles. Tenemos cosas por mejorar, estamos trabajando en eso”, señaló.

Confesó que después de cada fecha, tienen charlas y “los errores que consideramos que van a servir al grupo, lo tratamos con el grupo completo y cuando entendemos que debe ser de forma individual, lo hacemos así, pero las reuniones las tenemos de forma semanal

A Éber Aquino se le consultó acerca del pedido de algunos clubes cuando no quieren que determinado árbitro los pite: “Dificulta porque no da gusto exponerle a un árbitro que tuvo un inconveniente con un equipo principalmente si hubo el error. Si es que no hay error, no podemos guiarnos por unas declaraciones y hay veces que tenemos que volver a designarle a ese árbitro para ese mismo equipo. No tenemos un plantel frondoso para tomarnos el lujo de buscarle otro árbitro”.

El año que pasó “dentro de todo fue un balance positivo”. Agregó: “Nosotros no nos cerramos diciendo que no nos estamos equivocando. Tiene que tener un asidero real. El año pasado salimos a aceptar cinco o seis errores donde sí había errores. Había situaciones que se pedía todo lo contrario a lo que después terminó definiendo la Comisión de Árbitros, pero nos basamos generalmente en lo que dice la regla. Nuestra principal dificultad y a lo que apuntamos es a tener más valores en la Primera División”.

No obstante, “hubo gente con insignia FIFA que no estuvo al nivel que nosotros deseamos. Eso se reflejó en las designaciones, donde no tuvieron la continuidad que debía tener un árbitro internacional”.

Calificó su gestión a cargo del departamento: “Bien estamos, podemos estar mucho mejor. Ojalá. Falta tener más valores”. Explicó que “el proceso de maduración de un árbitro no es de un año. Hay veces que llegan a Intermedia y comenten errores que pudieron corregir en la B, o en la C, o llegan a Primera y no se adaptan a jugar con VAR. Lleva tiempo que maduren los árbitros”.

Redacción D10
