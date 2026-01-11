Los amistosos dejan huellas y miden la realidad

A esto debemos agregar los equipos de doble participación, orden doméstico y la Copa, esta última, basada incluso en excelentes recompensas económicas que son bienvenidas paras las arcas de las entidades. Los presupuestos deben ser bien administrados y en eso se centraron las instituciones de la categoría principal. En pocas palabras, no gastar por gastar. Hay deudas acumuladas y enseñanzas aprendidas, contratar lo necesario es el lema actual. En ese aspecto esta semana será decisiva para definición de las plantillas, hay varios jugadores a prueba en ese sentido.

Como está todo apretado y no precisamente económico, sino deportivamente, las tres primeras fechas serán como una ráfaga, del 23 de enero al 2 de febrero, más allá de la pretemporada y bajo estricto control de los preparadores físicos, habría que ver la respuesta de los atletas.

De entrada aparecen el viejo clásico entre Olimpia y Guaraní a disputarse en el Defensores del Chaco y Cerro Porteño – Libertad en la Olla, esto no es en desmedro de ninguna de las otras confrontaciones, donde cada uno defiende su interés. Recoleta – Trinidense, Ameliano – Rubio Ñu, Nacional – San Lorenzo y 2 de Mayo espera al Auriazul. Es primordial el oxígeno, puesto que a mitad de semana, 2 de Mayo recibirá al Decano en el norte, Luqueño – Nacional y a definir escenario para San Lorenzo – Cerro Porteño, en principio hay intenciones de llevar a Ciudad del Este. Libertad lo hará con Ameliano, Rubio – Recoleta y Trinidense – Guaraní. Estas son las dos primeras movidas y la propia medición para saber dónde están pisando. Los adelantos tienen su costo y deberán responder, especialmente los recién ascendidos y los comprometidos con el descenso. Las caras nuevas del 2026 en la principal son Rubio Ñu y San Lorenzo, instituciones con años en la Primera División.

De las doce escuadras seis tienen al mando entrenadores extranjeros, una buena cantidad, de los cuales Vitamina Sánchez tiene debut absoluto en el Franjeado. En la continuidad están Víctor Bernay en Guaraní, Jorge Bava en Cerro, Serio Orteman en San Lorenzo, Roberto Nanni en Ameliano y Lucas Barrios en Luqueño. Para el Auriazul enorme presión por el escaso puntaje del 2025. A esto se suma el otro comprometido, Sportivo Ameliano.

A esperar lo que vaya a ocurrir futbolísticamente, deseamos una lucha intensa, en la que los ojos estarán puestos en el arbitraje. Hubo demasiados reclamos y en la mayoría de los casos con justa razón.

Aguarda dictamen

El 2 de Mayo, con histórico debut en la Libertadores de América espera por la habilitación de su estadio. El miércoles 4 de febrero a las 21:30 enfrenta a Alianza Lima en la fase inicial del evento. El conjunto hoy dirigido por Eduardo Ledesma tuvo siempre respuesta de su público en su feudo y con más razón ahora por competir en un torneo de tanta categoría. De jugar en su terreno, habrá gran respuesta más 400.000 dólares de recompensa de Conmebol para el Gallo Norteño. Su oponente, como el más popular de Perú vendrá con ensayos fuertes por la Serie Río de la Plata. El 10 enero se medirá con Independiente de Avellaneda, el 14 Unión de Santa Fe y el 18 Colo Colo de Chile. Dirige Pablo Guede, asumiendo el cargo en difícil misión, sustituyó a Pipo Gorosito, quién lo llevó bien alto al más afamado de Perú.

El encuentro de vuelta asignado para el miércoles 11 en Lima. Ideal haga pesar la localía el 2 de Mayo.

Obras y fútbol

Guaraní se mueve entre construcciones y fútbol. Los directivos optaron por la implementación de un escenario más moderno, eso implica inversión de tal manera a ponerse en condiciones no solo para competencias locales, sino mirando también el plano internacional, donde las exigencias son fuertes por parte de la matriz del fútbol.

La ampliación del estadio está en marcha y todos los cuidados requeridos al respecto. Su primer cotejo en Fase 2 de la Libertadores será el 19 de febrero en carácter de visitante entre el ganador de Juventud de Las Piedras de Uruguay y Universidad Católica de Ecuador, choques anunciados para el 5 y 12 de febrero. La vuelta marcada para el jueves 26 en el Defensores del Chaco. El beneficio de Fase 2 genera 500.000 dólares y si el Legendario avanza embolsará 600.000. Todo esto previo a lo que significa fase de grupos. Hay confianza en el Aborigen, el mismo Bernay, compenetrado al máximo. Quedaron en deuda en la edición anterior.

Clásicos sudamericanos

Olimpia está en el rubro de los clásicos del continente, sin contemplar lo del Río de la Plata, aparece en cartelera con gran ruido por la siguiente programación: El 11 de enero River Plate – Millonarios en Parque Central de Uruguay. Días más tarde, el cafetero choca con Boca el 14 en la Bombonera. En el Campus de Maldonado, Peñarol aguarda a la banda roja de Gallardo y cierran estos duelos de ilustres sudamericanos, el 18, Boca – Olimpia en el estadio Único San Nicolas, cerca de la ciudad de Rosario.

Anterior a Boca, el Franjeado tiene programado con Colo Colo el jueves 15 por la Serie Río de La Plata.

Los ajustes serán fundamentales para el nuevo DT. La verdad: Olimpia necesita borrar su pésima imagen del año pasado, aplazado, donde la misma dirigencia es consciente del fracaso. Los exámenes previos serán claves antes de la partida contra Guaraní. Hay demasiado en juego.

